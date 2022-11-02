https://ria.ru/20221102/zhile-1828742668.html
Гладков вручил ключи от нового жилья белгородским детям-сиротам
Гладков вручил ключи от нового жилья белгородским детям-сиротам - РИА Новости, 02.11.2022
Гладков вручил ключи от нового жилья белгородским детям-сиротам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья 19 детям-сиротам в селе Беловском Белгородского района, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:41
2022-11-02T17:41
2022-11-02T17:41
белгородская область
белгородская область
общество
вячеслав гладков
жилье
белгородский район
россия
сироты
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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья 19 детям-сиротам в селе Беловском Белгородского района, сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что 19 молодых людей стали обладателями собственного благоустроенного дома в рамках реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот."Мы строим в этом году во всех муниципальных образованиях квартиры и жилые дома, но в Белгородском районе, с моей точки зрения, лучшее жилье. Микрорайон красивый и благоустроенный, есть и спортивная, и детская площадки. Я надеюсь, что вам жилье понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдете свое место в жизни", - поздравил ребят Гладков, пообещав, что власти постараются помочь и с трудоустройством, если будет такая необходимость.В правительстве пояснили, что жильё предоставляется детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет. Список получателей формируется министерством социальной защиты населения и труда региона в установленном законом порядке. Приобретение жилых помещений осуществляется органами местного самоуправления. Норма предоставления – не менее 33 квадратных метров на человека.Все помещения проходят предварительный осмотр областной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, минстроя, минсоцзащиты, управления госстройнадзора, управления капитального строительства региона.До конца 2022 года в Белгородской области планируется обеспечить жильём 315 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено 718 миллионов рублей из областного бюджета, ещё около 16 миллионов рублей – из федерального.
https://ria.ru/20221102/gladkov-1828731691.html
https://ria.ru/20221101/stipendii-1828389284.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, общество, вячеслав гладков, жилье, белгородский район, россия, сироты
Белгородская область, Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Жилье, Белгородский район, Россия, Сироты
Гладков вручил ключи от нового жилья белгородским детям-сиротам
Губернатор Белгородской области Гладков вручил ключи от нового жилья 19 детям-сиротам
БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья 19 детям-сиротам в селе Беловском Белгородского района, сообщила
пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что 19 молодых людей стали обладателями собственного благоустроенного дома в рамках реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот.
"Мы строим в этом году во всех муниципальных образованиях квартиры и жилые дома, но в Белгородском районе, с моей точки зрения, лучшее жилье. Микрорайон красивый и благоустроенный, есть и спортивная, и детская площадки. Я надеюсь, что вам жилье понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдете свое место в жизни", - поздравил ребят Гладков, пообещав, что власти постараются помочь и с трудоустройством, если будет такая необходимость.
В правительстве пояснили, что жильё предоставляется детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет. Список получателей формируется министерством социальной защиты населения и труда региона в установленном законом порядке. Приобретение жилых помещений осуществляется органами местного самоуправления. Норма предоставления – не менее 33 квадратных метров на человека.
Все помещения проходят предварительный осмотр областной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, минстроя, минсоцзащиты, управления госстройнадзора, управления капитального строительства региона.
До конца 2022 года в Белгородской области планируется обеспечить жильём 315 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено 718 миллионов рублей из областного бюджета, ещё около 16 миллионов рублей – из федерального.