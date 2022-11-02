https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.11.2022
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения
Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:38
2022-11-02T12:38
2022-11-02T12:38
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823604973_0:341:2990:2022_1920x0_80_0_0_9676e1d080f2abd0bc5a504ab70f8ec5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность субъекта РФ, заявил журналистам заместитель министра имущественных и земельных отношений Запорожской области Игнат Яремчук."Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении собственности объектов здравоохранения, по которым было принято решение о национализации с целью описи имущества, составления реестра собственности и в дальнейшем включить и зарегистрировать право собственности субъекта РФ. Комиссия выезжает совместно с персоналом больницы", - сказал Яремчук.В ходе работы комиссии определяется состояние имущества, которое будет оцениваться с целью постановки на балансовый учет."Согласно указу главы ВГА Запорожской области, в данный перечень уже включено 47 объектов (здравоохранения)", - добавил Яремчук.По словам замминистра, согласно поставленной задаче, администрации необходимо завершить процесс постановки на учет приоритетных объектов, таких как пожарные части, больницы отделения полиции и другие объекты социальной значимости в срок, не превышающий двух месяцев.
https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823604973_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c1b7115fd81ffdfdc91cc5304647558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения
Замминистра Яремчук: в Запорожской области национализируют 47 объектов здравоохранения
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность субъекта РФ, заявил журналистам заместитель министра имущественных и земельных отношений Запорожской области Игнат Яремчук.
"Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении собственности объектов здравоохранения, по которым было принято решение о национализации с целью описи имущества, составления реестра собственности и в дальнейшем включить и зарегистрировать право собственности субъекта РФ. Комиссия выезжает совместно с персоналом больницы", - сказал Яремчук.
В ходе работы комиссии определяется состояние имущества, которое будет оцениваться с целью постановки на балансовый учет.
"Согласно указу главы ВГА Запорожской области, в данный перечень уже включено 47 объектов (здравоохранения)", - добавил Яремчук.
По словам замминистра, согласно поставленной задаче, администрации необходимо завершить процесс постановки на учет приоритетных объектов, таких как пожарные части, больницы отделения полиции и другие объекты социальной значимости в срок, не превышающий двух месяцев.