Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.11.2022
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения
Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:38
2022-11-02T12:38
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823604973_0:341:2990:2022_1920x0_80_0_0_9676e1d080f2abd0bc5a504ab70f8ec5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность субъекта РФ, заявил журналистам заместитель министра имущественных и земельных отношений Запорожской области Игнат Яремчук."Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении собственности объектов здравоохранения, по которым было принято решение о национализации с целью описи имущества, составления реестра собственности и в дальнейшем включить и зарегистрировать право собственности субъекта РФ. Комиссия выезжает совместно с персоналом больницы", - сказал Яремчук.В ходе работы комиссии определяется состояние имущества, которое будет оцениваться с целью постановки на балансовый учет."Согласно указу главы ВГА Запорожской области, в данный перечень уже включено 47 объектов (здравоохранения)", - добавил Яремчук.По словам замминистра, согласно поставленной задаче, администрации необходимо завершить процесс постановки на учет приоритетных объектов, таких как пожарные части, больницы отделения полиции и другие объекты социальной значимости в срок, не превышающий двух месяцев.
https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823604973_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c1b7115fd81ffdfdc91cc5304647558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия
12:38 02.11.2022
 
В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения

Замминистра Яремчук: в Запорожской области национализируют 47 объектов здравоохранения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на территории городской больницы №1 в Мелитополе
Автомобили скорой помощи на территории городской больницы №1 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи на территории городской больницы №1 в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность субъекта РФ, заявил журналистам заместитель министра имущественных и земельных отношений Запорожской области Игнат Яремчук.
"Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении собственности объектов здравоохранения, по которым было принято решение о национализации с целью описи имущества, составления реестра собственности и в дальнейшем включить и зарегистрировать право собственности субъекта РФ. Комиссия выезжает совместно с персоналом больницы", - сказал Яремчук.
В ходе работы комиссии определяется состояние имущества, которое будет оцениваться с целью постановки на балансовый учет.
"Согласно указу главы ВГА Запорожской области, в данный перечень уже включено 47 объектов (здравоохранения)", - добавил Яремчук.
По словам замминистра, согласно поставленной задаче, администрации необходимо завершить процесс постановки на учет приоритетных объектов, таких как пожарные части, больницы отделения полиции и другие объекты социальной значимости в срок, не превышающий двух месяцев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:15Специальная военная операция на Украине
Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала