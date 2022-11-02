https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html

В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения

В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.11.2022

В Запорожской области решили национализировать 47 объектов здравоохранения

Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:38

2022-11-02T12:38

2022-11-02T12:38

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Руководство администрации Запорожской области приняло решение национализировать объекты здравоохранения для дальнейшей описи и включения в собственность субъекта РФ, заявил журналистам заместитель министра имущественных и земельных отношений Запорожской области Игнат Яремчук."Сегодня назначена инвентаризационная комиссия в отношении собственности объектов здравоохранения, по которым было принято решение о национализации с целью описи имущества, составления реестра собственности и в дальнейшем включить и зарегистрировать право собственности субъекта РФ. Комиссия выезжает совместно с персоналом больницы", - сказал Яремчук.В ходе работы комиссии определяется состояние имущества, которое будет оцениваться с целью постановки на балансовый учет."Согласно указу главы ВГА Запорожской области, в данный перечень уже включено 47 объектов (здравоохранения)", - добавил Яремчук.По словам замминистра, согласно поставленной задаче, администрации необходимо завершить процесс постановки на учет приоритетных объектов, таких как пожарные части, больницы отделения полиции и другие объекты социальной значимости в срок, не превышающий двух месяцев.

https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, россия