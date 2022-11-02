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Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова - РИА Новости, 02.11.2022
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Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова - РИА Новости, 02.11.2022
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова
Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:11
2022-11-02T17:23
специальная военная операция на украине
общество
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее пятый и шестой энергоблоки атомной станции находились в состоянии "холодного останова".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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общество, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, Общество, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Росэнергоатом
17:11 02.11.2022 (обновлено: 17:23 02.11.2022)
 
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова

"Росэнергоатом": потребители в Энергодаре начали получать тепло, генерируемое ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
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Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Ранее пятый и шестой энергоблоки атомной станции находились в состоянии "холодного останова".
"Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой блок находятся сегодня в состоянии так называемого горячего останова, то есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьРосэнергоатом
 
 
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