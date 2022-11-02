17:11 02.11.2022 (обновлено: 17:23 02.11.2022)
Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова
"Росэнергоатом": потребители в Энергодаре начали получать тепло, генерируемое ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Ранее пятый и шестой энергоблоки атомной станции находились в состоянии "холодного останова".
"Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой блок находятся сегодня в состоянии так называемого горячего останова, то есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.