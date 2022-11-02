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Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова

Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова - РИА Новости, 02.11.2022

Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова

Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:11

2022-11-02T17:11

2022-11-02T17:23

специальная военная операция на украине

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энергодар

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре, сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее пятый и шестой энергоблоки атомной станции находились в состоянии "холодного останова".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, росэнергоатом