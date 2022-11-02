https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828653483.html

Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, заявили в Японии

Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, заявили в Японии - РИА Новости, 02.11.2022

Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, заявили в Японии

Высота полета ракеты Северной Кореи составила не более 50 километров, ущерба японским морским и воздушным судам вследствие нового ракетного пуска Северной Кореи РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:37

2022-11-02T13:37

2022-11-02T13:45

в мире

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Высота полета ракеты Северной Кореи составила не более 50 километров, ущерба японским морским и воздушным судам вследствие нового ракетного пуска Северной Кореи к этому часу не зафиксировано, заявил журналистам заместитель министра обороны Тосиро Ино."Сегодня около 16 часов (10.00 МСК) с восточного побережья Северной Кореи была выпущена по крайней мере одна, предположительно, баллистическая ракета. Высота полета ракеты была крайне малой – менее 50 километров, дальность полета – малой. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба японским морским и воздушным судам к этому часу не зафиксировано", - сказал Ино.Ранее в среду Северная Корея уже провела не менее 17 ракетных пусков.Пхеньян с 25 сентября провел уже десять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1 тысячу километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828629511.html

https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828604230.html

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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в мире, япония, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея