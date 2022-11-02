https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828604230.html

Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии, сообщили СМИ

Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии, сообщили СМИ

Ракета Северной Кореи, пуск которой состоялся около 16.40 (10.40 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:30

2022-11-02T11:30

2022-11-02T11:32

в мире

япония

пхеньян

южная корея

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Ракета Северной Кореи, пуск которой состоялся около 16.40 (10.40 мск), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.Ранее сообщалось, что Северная Корея провела новый пуск баллистической ракеты. При канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб.В среду Северная Корея уже провела не менее 17 ракетных пусков.Пхеньян с 25 сентября провел уже десять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828593791.html

япония

пхеньян

южная корея

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в мире, япония, пхеньян, южная корея