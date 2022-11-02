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В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды - РИА Новости, 02.11.2022
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В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды - РИА Новости, 02.11.2022
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды
Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:32
2022-11-02T08:36
в мире
япония
китай
министерство обороны японии
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии."В 19.50 (13.50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0.10 (18.10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3.00 (21.00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток. На сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер "Отака", - говорится в сообщении министерства.Япония передала Китаю свою озабоченность. В этом году подобный случай происходит в четвертый раз.
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в мире, япония, китай, министерство обороны японии
В мире, Япония, Китай, Министерство обороны Японии
08:32 02.11.2022 (обновлено: 08:36 02.11.2022)
 
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды

Минобороны Японии заявило о заходе в территориальные воды китайского военного корабля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКитайские моряки на военном корабле
Китайские моряки на военном корабле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Китайские моряки на военном корабле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии.
"В 19.50 (13.50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0.10 (18.10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3.00 (21.00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток. На сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер "Отака", - говорится в сообщении министерства.
Япония передала Китаю свою озабоченность. В этом году подобный случай происходит в четвертый раз.
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