https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828560423.html
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды - РИА Новости, 02.11.2022
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды
Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:32
2022-11-02T08:32
2022-11-02T08:36
в мире
япония
китай
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152671/84/1526718472_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_f6519d6664da8144312dd2ed349996bf.jpg
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии."В 19.50 (13.50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0.10 (18.10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3.00 (21.00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток. На сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер "Отака", - говорится в сообщении министерства.Япония передала Китаю свою озабоченность. В этом году подобный случай происходит в четвертый раз.
https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821193504.html
япония
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152671/84/1526718472_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c71f2e4ca8f4b6a21fa6a56b2bfdbf1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, министерство обороны японии
В мире, Япония, Китай, Министерство обороны Японии
08:32 02.11.2022 (обновлено: 08:36 02.11.2022)
В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды
Минобороны Японии заявило о заходе в территориальные воды китайского военного корабля