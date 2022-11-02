https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828560423.html

В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды

В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды - РИА Новости, 02.11.2022

В Токио заявили о заходе китайского военного корабля в японские воды

Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:32

2022-11-02T08:32

2022-11-02T08:36

в мире

япония

китай

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152671/84/1526718472_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_f6519d6664da8144312dd2ed349996bf.jpg

ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Гидрографический корабль военного флота Китая прошел по территориальным водам Японии, сообщило в среду министерство обороны Японии."В 19.50 (13.50 мск) 1 ноября военно-морские силы самообороны обнаружили китайский военный гидрографический корабль в прилегающих водах к западу от острова Гадзядзима, он двигался на северо-восток. Затем в 0.10 (18.10 мск) этот же корабль вошел в территориальные воды нашей страны к юго-западу от острова Кутиноэрабу. После этого в 3.00 (21.00 мск) вышел из наших территориальных вод на юге от острова Якусима и направился на юго-восток. На сбор информации и мониторинг были направлены два патрульных самолета Kawasaki P-1, один Lockheed P-3 и ракетный катер "Отака", - говорится в сообщении министерства.Япония передала Китаю свою озабоченность. В этом году подобный случай происходит в четвертый раз.

https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821193504.html

япония

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, китай, министерство обороны японии