https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828556770.html

Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет

Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет - РИА Новости, 02.11.2022

Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет в среду, сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:57

2022-11-02T07:57

2022-11-02T07:59

в мире

япония

желтое море

южная корея

оон

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет в среду, сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада."Северная Корея в этом году с невиданной ранее интенсивностью проводит ракетные пуски, повышает напряженность, предпринимая провокационные действия. Эти действия представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и является совершенно неприемлемыми. Они нарушают соответствующие резолюции ООН. Наша страна заявила решительный протест и осуждение Северной Корее через посольство в Пекине", - сказал Хамада.По данным японского министерства обороны, в 8.50 (2.50 мск) с восточного побережья Северной Кореи были выпущены как минимум две ракеты. Есть вероятность, что они летели по нестандартной траектории. Первая ракета была выпущена с восточного побережья в восточном направлении, высота составила 150 километров, дальность полета 150 километров. Вторая ракета была выпущена с восточного побережья в юго-восточном направлении, высота составила 100 километров, дальность полета 200 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба, причиненного японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.Южнокорейские военные сообщили о трех пусках, затем уточнили, что пусков было не менее 10, они были направлены в сторону Японского и Желтого морей.Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828551715.html

https://ria.ru/20221102/uscherb-1828550515.html

япония

желтое море

южная корея

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в мире, япония, желтое море, южная корея, оон