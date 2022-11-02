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Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить - РИА Новости, 02.11.2022
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Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить - РИА Новости, 02.11.2022
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить
Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:17
2022-11-02T02:17
жилье
евгения рыжкова (юрист)
яковлев и партнеры
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Эксперт напомнила, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Взыскание квартиры может произойти в случае, если у должника нет денежных средств, отметила Рыжкова, добавив, что единственное жилье не может быть конфисковано.Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга, подытожила адвокат.
https://realty.ria.ru/20221004/vyselenie-1821366136.html
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жилье, евгения рыжкова (юрист), яковлев и партнеры, общество, россия
Жилье, Евгения Рыжкова (юрист), Яковлев и партнеры, Общество, Россия
02:17 02.11.2022
 
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить

Адвокат Рыжкова предупредила россиян о риске выселения из квартиры из-за задолженностей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВыселение семьи
Выселение семьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Выселение семьи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.
Эксперт напомнила, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Взыскание квартиры может произойти в случае, если у должника нет денежных средств, отметила Рыжкова, добавив, что единственное жилье не может быть конфисковано.
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В ГД не поддержали запрет на выселение из единственного ипотечного жилья
Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга, подытожила адвокат.
 
ЖильеЕвгения Рыжкова (юрист)Яковлев и партнерыОбществоРоссия
 
 
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