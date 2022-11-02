https://ria.ru/20221102/vyselenie-1828544345.html
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить - РИА Новости, 02.11.2022
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить
Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:17
2022-11-02T02:17
2022-11-02T02:17
жилье
евгения рыжкова (юрист)
яковлев и партнеры
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Эксперт напомнила, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Взыскание квартиры может произойти в случае, если у должника нет денежных средств, отметила Рыжкова, добавив, что единственное жилье не может быть конфисковано.Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга, подытожила адвокат.
https://realty.ria.ru/20221004/vyselenie-1821366136.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, евгения рыжкова (юрист), яковлев и партнеры, общество, россия
Жилье, Евгения Рыжкова (юрист), Яковлев и партнеры, Общество, Россия
Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить
Адвокат Рыжкова предупредила россиян о риске выселения из квартиры из-за задолженностей