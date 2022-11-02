https://ria.ru/20221102/vyselenie-1828544345.html

Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить

Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить - РИА Новости, 02.11.2022

Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить

Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:17

2022-11-02T02:17

2022-11-02T02:17

жилье

евгения рыжкова (юрист)

яковлев и партнеры

общество

россия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.Эксперт напомнила, что, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ "Об исполнительном производстве", взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Взыскание квартиры может произойти в случае, если у должника нет денежных средств, отметила Рыжкова, добавив, что единственное жилье не может быть конфисковано.Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга, подытожила адвокат.

https://realty.ria.ru/20221004/vyselenie-1821366136.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, евгения рыжкова (юрист), яковлев и партнеры, общество, россия