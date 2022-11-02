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Встреча Путина и губернатора Севастополя в Сочи. Прямая трансляция
Встреча Путина и губернатора Севастополя в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.11.2022
Встреча Путина и губернатора Севастополя в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Сочи. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:50
2022-11-02T18:50
2022-11-02T18:52
политика
владимир путин
сочи
севастополь
михаил развожаев
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Сочи.
сочи
севастополь
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РИА Новости
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LIVE: Путин и губернатор Севастополя Развожаев встретились в Сочи
LIVE: Путин и губернатор Севастополя Развожаев встретились в Сочи
2022-11-02T18:50
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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политика, владимир путин, сочи, севастополь, михаил развожаев, видео
Политика, Владимир Путин, Сочи, Севастополь, Михаил Развожаев
Встреча Путина и губернатора Севастополя в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Сочи.
2022-11-02T18:50
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PT11M23S
18:50 02.11.2022 (обновлено: 18:52 02.11.2022)
Встреча Путина и губернатора Севастополя в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Сочи.