https://ria.ru/20221102/voyska-1828739759.html
Белоруссия и Россия отработали сценарии применения общей группировки войск
Белоруссия и Россия отработали сценарии применения общей группировки войск - РИА Новости, 02.11.2022
Белоруссия и Россия отработали сценарии применения общей группировки войск
Москва и Минск отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск, сообщил первый заместитель начальника генерального штаба... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:34
2022-11-02T17:34
2022-11-02T18:07
в мире
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сергей шойгу
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Москва и Минск отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск, сообщил первый заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Игорь Король, его слова приводит Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что все проводимые вооруженными силами мероприятия проводятся в ответ на действия "оппонентов" Москвы и Минска. "Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать", — указал Король.Сегодня глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска, что Запад размещает новые военные контингенты вблизи границ Союзного государства. С февраля 2022 года группировка сил альянса в регионе выросла в 2,5 раза, достигнув численности более 30 тысяч человек. Министр подчеркнул, что эти действия направлены против Москвы, а также угрожают и союзному ей Минску.В таких условиях российское министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства. Шойгу сообщил, что по решению глав России и Белоруссии оборонные ведомства провели боевое слаживание региональной группировки, а также продолжают формировать единое оборонное пространство двух стран.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против республики, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии. Политик отметил, что из-за обострения на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
https://ria.ru/20221102/belorussiya-1828609092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия, россия, сергей шойгу
В мире, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Россия, Сергей Шойгу, Союзное государство
17:34 02.11.2022 (обновлено: 18:07 02.11.2022)
Белоруссия и Россия отработали сценарии применения общей группировки войск
Генштаб Белоруссии заявил об отработке с Россией применения общей группировки войск
МИНСК, 2 ноя — РИА Новости.
Москва и Минск отработали различные сценарии применения совместной региональной группировки войск, сообщил
первый заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Игорь Король, его слова приводит Sputnik Беларусь
.
"С момента создания региональной группировки войск и сил Беларуси и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства", — заявил военачальник.
Он подчеркнул, что все проводимые вооруженными силами мероприятия проводятся в ответ на действия "оппонентов" Москвы и Минска.
"Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать", — указал Король.
Сегодня глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска, что Запад размещает новые военные контингенты вблизи границ Союзного государства. С февраля 2022 года группировка сил альянса в регионе выросла в 2,5 раза, достигнув численности более 30 тысяч человек.
Министр подчеркнул, что эти действия направлены против Москвы, а также угрожают и союзному ей Минску.
В таких условиях российское министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства. Шойгу сообщил, что по решению глав России и Белоруссии оборонные ведомства провели боевое слаживание региональной группировки, а также продолжают формировать единое оборонное пространство двух стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил 10 октября, что Запад толкает Киев
на открытие фронта против республики, а НАТО
рассматривает варианты возможной агрессии. Политик отметил, что из-за обострения на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным
о развертывании совместной региональной группировки войск.