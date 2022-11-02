https://ria.ru/20221102/voyska-1828622249.html

Шойгу рассказал о боевом слаживании в Белоруссии региональной группировки

Шойгу рассказал о боевом слаживании в Белоруссии региональной группировки - РИА Новости, 02.11.2022

Шойгу рассказал о боевом слаживании в Белоруссии региональной группировки

Россия и Белоруссия с 22 октября идет проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:18

2022-11-02T12:18

2022-11-02T12:18

безопасность

белоруссия

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия с 22 октября идет проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается формирование единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух страны.Он добавил, что продолжает формироваться единое оборонное пространство. "Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - отметил министр.

https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, россия, сергей шойгу