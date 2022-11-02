https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828691945.html

Работающих с британскими министрами будут проверять на связи с "врагом"

Работающих с британскими министрами будут проверять на связи с "врагом" - РИА Новости, 02.11.2022

Работающих с британскими министрами будут проверять на связи с "врагом"

Людей, которые работают с британскими министрами, будут проверять на предмет связей с "враждебными государствами", такими как Китай и Россия на фоне опасений... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:32

2022-11-02T15:32

2022-11-02T15:32

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Людей, которые работают с британскими министрами, будут проверять на предмет связей с "враждебными государствами", такими как Китай и Россия на фоне опасений якобы "шпионажа на высоком уровне", сообщает газета inews."Людей, нанятых для работы с министрами, будут проверять на предмет их связей с враждебными государственными субъектами, такими как Россия и Китай на фоне усиления правительством собственной защиты от шпионажа на высоком уровне", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что изменения в процессе проверки сотрудников при приеме на работу или при предоставлении им доступа к секретным документам означает, что угроза "шпионажа" впервые воспринимается на одном уровне с террористическими угрозами.Всего в Британии существует пять уровней проверки в сфере безопасности для сотрудников кабмина и других критических сфер: базовая проверка, проверка аккредитации, контртеррористическая проверка, проверка в сфере безопасности и расширенная проверка.С 31 октября контртеррористическая проверка была расширена и теперь проводится и среди тех, кто работает вместе с людьми, занимающими государственные должности, поскольку они тоже подвержены риску со стороны субъектов, действующих в интересах "враждебных государств" и могут взаимодействовать с материалами, представляющими интерес для "враждебных государств". Расширенная проверка получила название Уровень 1B.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан якобы "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование.

https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html

https://ria.ru/20221102/zoloto-1828634212.html

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китай

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в мире, борис джонсон, россия, китай, украина, великобритания