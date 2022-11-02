12:53 02.11.2022 (обновлено: 12:57 02.11.2022)
При Минэнерго Украины создали международный энергетический совет
Минэнерго Украины заявило о создании международного энергетического совета
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. При Минэнерго Украины создан международный энергетический консультационный совет из профильных министерств ряда стран, деятельность его направлена на помощь и оперативное координирование действий украинских властей в энергетическом секторе, сообщает ведомство.
Первое заседание Международного энергетического консультативного совета состоялось 1 ноября в Киеве под сопредседателем министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"При министерстве энергетики Украины создан Международный энергетический консультативный совет высокого уровня, направленный на оказание поддержки и помощи украинским энергетикам в преодолении вызовов и угроз", - говорится в сообщении ведомства на "Правительственном портале".
Основная цель совета, как сообщает ведомство, поддержка в противостоянии энергетическим вызовам, возникшим в результате спецоперации РФ на территории Украины наиболее эффективным и скоординированным способом. К ключевыми сферами деятельности совета относится энергетическая безопасность, содействие срочным ремонтам энергетической инфраструктуры и защите критической энергетической инфраструктуры, безопасность снабжения топливом и защита объектов атомной энергетики.
Как говорится в сообщении, Симсон в свою очередь сообщила, что ЕС и другие международные партнеры в дополнение к необходимому оборудованию, которое они вместе с частными энергетическими компаниями продолжают поставлять на Украину, обеспечат поступление 25,5 миллионов евро для покрытия насущных потребностей через Фонд энергетической поддержки Украины, созданный по инициативе Еврокомиссии.
"Также ЕС намерен направить 13 миллионов евро на восстановление поврежденных лабораторий на Чернобыльской АЭС и еще 3,5 миллиона евро через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для поддержки украинской атомной отрасли", - говорится в сообщении ведомства.
Участие в заседании в режиме онлайн приняли руководители профильных министерств Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Швеции, Великобритании, США, а также секретариата энергетического сообщества и Международного энергетического агентства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.