https://ria.ru/20221102/ukraina-1828633240.html

При Минэнерго Украины создали международный энергетический совет

При Минэнерго Украины создали международный энергетический совет - РИА Новости, 02.11.2022

При Минэнерго Украины создали международный энергетический совет

При Минэнерго Украины создан международный энергетический консультационный совет из профильных министерств ряда стран, деятельность его направлена на помощь и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:53

2022-11-02T12:53

2022-11-02T12:57

в мире

кадри симсон

дмитрий кулеба

владимир зеленский

жкх

украина

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. При Минэнерго Украины создан международный энергетический консультационный совет из профильных министерств ряда стран, деятельность его направлена на помощь и оперативное координирование действий украинских властей в энергетическом секторе, сообщает ведомство.Первое заседание Международного энергетического консультативного совета состоялось 1 ноября в Киеве под сопредседателем министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон."При министерстве энергетики Украины создан Международный энергетический консультативный совет высокого уровня, направленный на оказание поддержки и помощи украинским энергетикам в преодолении вызовов и угроз", - говорится в сообщении ведомства на "Правительственном портале".Основная цель совета, как сообщает ведомство, поддержка в противостоянии энергетическим вызовам, возникшим в результате спецоперации РФ на территории Украины наиболее эффективным и скоординированным способом. К ключевыми сферами деятельности совета относится энергетическая безопасность, содействие срочным ремонтам энергетической инфраструктуры и защите критической энергетической инфраструктуры, безопасность снабжения топливом и защита объектов атомной энергетики.Как говорится в сообщении, Симсон в свою очередь сообщила, что ЕС и другие международные партнеры в дополнение к необходимому оборудованию, которое они вместе с частными энергетическими компаниями продолжают поставлять на Украину, обеспечат поступление 25,5 миллионов евро для покрытия насущных потребностей через Фонд энергетической поддержки Украины, созданный по инициативе Еврокомиссии."Также ЕС намерен направить 13 миллионов евро на восстановление поврежденных лабораторий на Чернобыльской АЭС и еще 3,5 миллиона евро через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для поддержки украинской атомной отрасли", - говорится в сообщении ведомства.Участие в заседании в режиме онлайн приняли руководители профильных министерств Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Швеции, Великобритании, США, а также секретариата энергетического сообщества и Международного энергетического агентства.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221101/kiev-1828473956.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828562414.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828625103.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кадри симсон, дмитрий кулеба, владимир зеленский, жкх, украина, киев, россия, евросоюз, еврокомиссия