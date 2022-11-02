https://ria.ru/20221102/ubiystvo-1828690287.html

Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу

Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу - РИА Новости, 02.11.2022

Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу

Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:26

2022-11-02T15:26

2022-11-02T19:31

рыбинск

происшествия

ярославская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828783593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91e1a47cf2b5245f5e7e4ba4c0a339c8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по региону."Сегодня в Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пришел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры со своей бывшей сожительницей нанес ей ножевое ранение", - говорится в сообщении. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал подозреваемого."Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом", - информирует полиция. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что в настоящее время в школе каникулы, детей там не было.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

рыбинск

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи работают на месте убийства женщины в школе Рыбинска. Видео СК РФ Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по региону. 2022-11-02T15:26 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рыбинск, происшествия, ярославская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)