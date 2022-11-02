https://ria.ru/20221102/ubiystvo-1828690287.html
Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу
Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу - РИА Новости, 02.11.2022
Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу
Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:26
2022-11-02T15:26
2022-11-02T19:31
рыбинск
происшествия
ярославская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по региону."Сегодня в Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пришел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры со своей бывшей сожительницей нанес ей ножевое ранение", - говорится в сообщении. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал подозреваемого."Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом", - информирует полиция. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что в настоящее время в школе каникулы, детей там не было.
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html
рыбинск
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следователи работают на месте убийства женщины в школе Рыбинска. Видео СК РФ
Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по региону.
2022-11-02T15:26
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, происшествия, ярославская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Рыбинск, Происшествия, Ярославская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:26 02.11.2022 (обновлено: 19:31 02.11.2022)
Житель Рыбинска в школе убил бывшую возлюбленную и ранил ее коллегу
Житель Рыбинска пришел в школу, зарезал бывшую возлюбленную и ранил ножом ее коллегу
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина в Рыбинске Ярославской области пришел в школу и убил сотрудницу, которая является его сожительницей, а также ранил ее коллегу и себя, сообщает УМВД по региону.
"Сегодня в Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пришел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры со своей бывшей сожительницей нанес ей ножевое ранение", - говорится в сообщении. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал подозреваемого.
"Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом", - информирует полиция. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В администрации Рыбинска уточнили РИА Новости, что в настоящее время в школе каникулы, детей там не было.