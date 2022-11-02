https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html

В правительство внесут туристический мастер-план по России

В правительство внесут туристический мастер-план по России - РИА Новости, 02.11.2022

В правительство внесут туристический мастер-план по России

Мастер-план России, который позволит спрогнозировать туристический потенциал каждого региона, будет представлен до конца года в кабмин, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

туризм

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мастер-план России, который позволит спрогнозировать туристический потенциал каждого региона, будет представлен до конца года в кабмин, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых морских курортов вместимостью 10 миллионов человек в год. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря."Правительством обеспечивается комплексный подход по строительству туринфраструктуры в субъектах России. Сейчас ведется работа по созданию мастер-плана всей страны. Он позволит спрогнозировать турпотоки, определить потребности каждого региона в номерном фонде, развитии транспортной, инженерной и иной инфраструктуры. До конца года документ должен быть представлен в кабмин", - заявил Чернышенко.По его словам, отдельно разрабатываются межрегиональные схемы территориального планирования – "Дальний Восток", "Крым", "Большое Золотое кольцо". "Представленные мастер-планы будут синхронизированы Минэкономразвития России с действующими планами территориального планирования субъектов РФ", - уточнил вице-премьер."Как и поручил президент, результатом мастер-планирования также станет создание федеральных круглогодичных морских курортов. Напомню, по одному из них уже стартовала работа - это всероссийский семейный морской курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае. За счет его строительства протяженность благоустроенной черноморской пляжной линии увеличится почти на 20%, и он обеспечит нам дополнительно 15 тысяч номеров", - добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html

https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф