https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html
В правительство внесут туристический мастер-план по России
В правительство внесут туристический мастер-план по России - РИА Новости, 02.11.2022
В правительство внесут туристический мастер-план по России
Мастер-план России, который позволит спрогнозировать туристический потенциал каждого региона, будет представлен до конца года в кабмин, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мастер-план России, который позволит спрогнозировать туристический потенциал каждого региона, будет представлен до конца года в кабмин, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых морских курортов вместимостью 10 миллионов человек в год. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря."Правительством обеспечивается комплексный подход по строительству туринфраструктуры в субъектах России. Сейчас ведется работа по созданию мастер-плана всей страны. Он позволит спрогнозировать турпотоки, определить потребности каждого региона в номерном фонде, развитии транспортной, инженерной и иной инфраструктуры. До конца года документ должен быть представлен в кабмин", - заявил Чернышенко.По его словам, отдельно разрабатываются межрегиональные схемы территориального планирования – "Дальний Восток", "Крым", "Большое Золотое кольцо". "Представленные мастер-планы будут синхронизированы Минэкономразвития России с действующими планами территориального планирования субъектов РФ", - уточнил вице-премьер."Как и поручил президент, результатом мастер-планирования также станет создание федеральных круглогодичных морских курортов. Напомню, по одному из них уже стартовала работа - это всероссийский семейный морской курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае. За счет его строительства протяженность благоустроенной черноморской пляжной линии увеличится почти на 20%, и он обеспечит нам дополнительно 15 тысяч номеров", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html
https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Правительство РФ
В правительство внесут туристический мастер-план по России
Чернышенко: туристический мастер-план по России до конца года внесут в правительство
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мастер-план России, который позволит спрогнозировать туристический потенциал каждого региона, будет представлен до конца года в кабмин, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.
Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых морских курортов вместимостью 10 миллионов человек в год. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.
"Правительством обеспечивается комплексный подход по строительству туринфраструктуры в субъектах России. Сейчас ведется работа по созданию мастер-плана всей страны. Он позволит спрогнозировать турпотоки, определить потребности каждого региона в номерном фонде, развитии транспортной, инженерной и иной инфраструктуры. До конца года документ должен быть представлен в кабмин", - заявил Чернышенко.
По его словам, отдельно разрабатываются межрегиональные схемы территориального планирования – "Дальний Восток", "Крым", "Большое Золотое кольцо". "Представленные мастер-планы будут синхронизированы Минэкономразвития
России с действующими планами территориального планирования субъектов РФ", - уточнил вице-премьер.
"Как и поручил президент, результатом мастер-планирования также станет создание федеральных круглогодичных морских курортов. Напомню, по одному из них уже стартовала работа - это всероссийский семейный морской курорт "Новая Анапа" в Краснодарском крае
. За счет его строительства протяженность благоустроенной черноморской пляжной линии увеличится почти на 20%, и он обеспечит нам дополнительно 15 тысяч номеров", - добавил Чернышенко.