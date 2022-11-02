https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html

Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы - РИА Новости, 02.11.2022

Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:46

2022-11-02T16:46

2022-11-02T16:46

туризм

дмитрий чернышенко

россия

правительство рф

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря."Считаю важным отметить, в решении вопросов по развитию туризма будет задействован максимально широкий круг участников, включая федеральные ведомства, регионы, бизнес, общественные организации и вузы", - заявил Чернышенко. Он также рассказал, что в рамках поручения президента, касающегося льготного кредитования турбизнеса, уже отобрано более 80 инвестпроектов для поддержки со стороны государства. "Правительство сохраняет льготную процентную ставку на уровне 3-5%", - уточнил вице-премьер.Чернышенко добавил, что важным направлением работы также станет развитие круизного туризма. Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе уже формируется национальный турмаршрут "Великий Волжский путь". Он объединяет Татарстан, Самарскую области, Чувашию, Марий Эл. "Круг участников среди регионов ПФО будет расширяться. Реализация проекта даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль Волги, а значит будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечиваться рост экономики субъектов", - указал он.По мнению вице-премьера, достичь поставленных президентом целей невозможно без подготовки кадров. И в этой сфере есть большой потенциал. В настоящий момент специалистов для отрасли туризма и гостеприимства готовят более 250 вузов и свыше 1,5 тысячи организации среднего профессионального образования."По указанию президента мы создадим федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии. Его специалисты актуализируют существующие программы обучения специалистов. Он также станет центром по повышению квалификации преподавателей и площадкой для тиражирования лучших практик подготовки персонала", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, правительство рф, туризм, новости - туризм