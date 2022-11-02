Рейтинг@Mail.ru
Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html
Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы
Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы - РИА Новости, 02.11.2022
Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы
Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:46
2022-11-02T16:46
туризм
дмитрий чернышенко
россия
правительство рф
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323207_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a30b38617c9fc10d6e14e371dd4111f4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря."Считаю важным отметить, в решении вопросов по развитию туризма будет задействован максимально широкий круг участников, включая федеральные ведомства, регионы, бизнес, общественные организации и вузы", - заявил Чернышенко. Он также рассказал, что в рамках поручения президента, касающегося льготного кредитования турбизнеса, уже отобрано более 80 инвестпроектов для поддержки со стороны государства. "Правительство сохраняет льготную процентную ставку на уровне 3-5%", - уточнил вице-премьер.Чернышенко добавил, что важным направлением работы также станет развитие круизного туризма. Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе уже формируется национальный турмаршрут "Великий Волжский путь". Он объединяет Татарстан, Самарскую области, Чувашию, Марий Эл. "Круг участников среди регионов ПФО будет расширяться. Реализация проекта даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль Волги, а значит будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечиваться рост экономики субъектов", - указал он.По мнению вице-премьера, достичь поставленных президентом целей невозможно без подготовки кадров. И в этой сфере есть большой потенциал. В настоящий момент специалистов для отрасли туризма и гостеприимства готовят более 250 вузов и свыше 1,5 тысячи организации среднего профессионального образования."По указанию президента мы создадим федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии. Его специалисты актуализируют существующие программы обучения специалистов. Он также станет центром по повышению квалификации преподавателей и площадкой для тиражирования лучших практик подготовки персонала", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html
https://ria.ru/20221101/vostok-1828504256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323207_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_180238fd5b08474a0db83b449ce3f606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, россия, правительство рф, туризм, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Правительство РФ, Туризм, Новости - Туризм
16:46 02.11.2022
 
Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

Чернышенко заявил, что правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДома правительства России в Москве
Дома правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Дома правительства России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя поручения президента по итогам Госсовета по туризму.
Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью 10 миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:46Туризм
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму
"Считаю важным отметить, в решении вопросов по развитию туризма будет задействован максимально широкий круг участников, включая федеральные ведомства, регионы, бизнес, общественные организации и вузы", - заявил Чернышенко. Он также рассказал, что в рамках поручения президента, касающегося льготного кредитования турбизнеса, уже отобрано более 80 инвестпроектов для поддержки со стороны государства. "Правительство сохраняет льготную процентную ставку на уровне 3-5%", - уточнил вице-премьер.
Чернышенко добавил, что важным направлением работы также станет развитие круизного туризма. Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе уже формируется национальный турмаршрут "Великий Волжский путь". Он объединяет Татарстан, Самарскую области, Чувашию, Марий Эл. "Круг участников среди регионов ПФО будет расширяться. Реализация проекта даст импульс инвестиционному развитию городов вдоль Волги, а значит будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечиваться рост экономики субъектов", - указал он.
По мнению вице-премьера, достичь поставленных президентом целей невозможно без подготовки кадров. И в этой сфере есть большой потенциал. В настоящий момент специалистов для отрасли туризма и гостеприимства готовят более 250 вузов и свыше 1,5 тысячи организации среднего профессионального образования.
"По указанию президента мы создадим федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии. Его специалисты актуализируют существующие программы обучения специалистов. Он также станет центром по повышению квалификации преподавателей и площадкой для тиражирования лучших практик подготовки персонала", - заключил Чернышенко.
Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 19:48Туризм
Путин поручил представить идеи по туризму на Дальнем Востоке
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияПравительство РФТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала