https://ria.ru/20221102/svyazi-1828800721.html

МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию

МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию - РИА Новости, 02.11.2022

МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию

Москва развивает практические связи с Кабулом без привязки к официальному признания правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:36

2022-11-02T20:36

2022-11-02T20:44

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кабул (город)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва развивает практические связи с Кабулом без привязки к официальному признания правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Делаем упор на практическое развитие двусторонних связей без привязки к официальному признанию нового афганского правительства. Приоритет отдаем торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".Ранее глава афганского минпромторга Нуриддин Азизи заявил в интервью РИА Новости, что Кабул хочет уже к концу этого года договориться об импорте из России около 1 миллиона тонн бензина и столько же дизеля.По его словам, Афганистан в целом намерен нарастить поставки нефти и нефтепродуктов из дружественных стран, в том числе из России.Комментируя эти переговоры, Кабулов отметил, что достигнуты "предметные договоренности о продаже афганцам дизельного топлива, продолжаются переговоры по поставкам пшеницы и другой сельхозпродукции".Россия доставила в Кабул около 165 тонн гуманитарных грузов, заключил он.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

https://ria.ru/20221014/taliby-1824016084.html

кабул (город)

москва

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в мире, кабул (город), москва, россия