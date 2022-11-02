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МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию - РИА Новости, 02.11.2022
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МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию
МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию - РИА Новости, 02.11.2022
МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию
Москва развивает практические связи с Кабулом без привязки к официальному признания правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:36
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в мире
кабул (город)
москва
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва развивает практические связи с Кабулом без привязки к официальному признания правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Делаем упор на практическое развитие двусторонних связей без привязки к официальному признанию нового афганского правительства. Приоритет отдаем торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".Ранее глава афганского минпромторга Нуриддин Азизи заявил в интервью РИА Новости, что Кабул хочет уже к концу этого года договориться об импорте из России около 1 миллиона тонн бензина и столько же дизеля.По его словам, Афганистан в целом намерен нарастить поставки нефти и нефтепродуктов из дружественных стран, в том числе из России.Комментируя эти переговоры, Кабулов отметил, что достигнуты "предметные договоренности о продаже афганцам дизельного топлива, продолжаются переговоры по поставкам пшеницы и другой сельхозпродукции".Россия доставила в Кабул около 165 тонн гуманитарных грузов, заключил он.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
https://ria.ru/20221014/taliby-1824016084.html
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в мире, кабул (город), москва, россия
В мире, Кабул (город), Москва, Россия
20:36 02.11.2022 (обновлено: 20:44 02.11.2022)
 
МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию

МИД России: Москва будет развивать связи с Кабулом без привязки к признанию власти талибов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва развивает практические связи с Кабулом без привязки к официальному признания правительства талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Делаем упор на практическое развитие двусторонних связей без привязки к официальному признанию нового афганского правительства. Приоритет отдаем торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
Ранее глава афганского минпромторга Нуриддин Азизи заявил в интервью РИА Новости, что Кабул хочет уже к концу этого года договориться об импорте из России около 1 миллиона тонн бензина и столько же дизеля.
По его словам, Афганистан в целом намерен нарастить поставки нефти и нефтепродуктов из дружественных стран, в том числе из России.
Комментируя эти переговоры, Кабулов отметил, что достигнуты "предметные договоренности о продаже афганцам дизельного топлива, продолжаются переговоры по поставкам пшеницы и другой сельхозпродукции".
Россия доставила в Кабул около 165 тонн гуманитарных грузов, заключил он.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреКабул (город)МоскваРоссия
 
 
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