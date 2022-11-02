https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828817710.html

Спецоперация, 2 ноября: Россия возобновляет зерновую сделку

Спецоперация, 2 ноября: Россия возобновляет зерновую сделку - РИА Новости, 02.11.2022

Спецоперация, 2 ноября: Россия возобновляет зерновую сделку

Россия после получения гарантий от Украины возобновляет зерновую сделку, Киев официально заверил, что коридор в Черном море будет использоваться только для... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:36

2022-11-02T22:36

2022-11-02T22:36

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир константинов

владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия после получения гарантий от Украины возобновляет зерновую сделку, Киев официально заверил, что коридор в Черном море будет использоваться только для вывоза зерна, заявили в российском Минобороны. Украина, пытаясь прорвать оборону войск России в Харьковской области, ежедневно теряет убитыми и ранеными по 120 военных, сообщил источник РИА Новости. Парламент Крыма национализировал имущество украинских олигархов, связанных с Киевом, на своей территории, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Зерновая сделкаТурция проинформировала министра обороны РФ Сергея Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке, заявила об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.Позднее, в середине дня, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ.Через некоторое время российское Минобороны сообщило, что Украина дала необходимые письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в Черном море для ведения боевых действий против России, их удалось получить при посредничестве Турции и ООН. Поэтому Россия после получения гарантий от Украины возобновляет зерновую сделку. Как также подчеркнули в Минобороны, Киев официально заверил, что коридор в Черном море будет использоваться только для вывоза зерна.ООН приветствует возвращение России к зерновой сделке, заявил координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла.Решение о продлении участия России в зерновой сделке после 18 ноября будет приниматься вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, с учетом выполнения всех ее частей, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Даны указания Минобороны РФ возобновить участие в зерновой сделке, но Россия оставляет за собой право выйти из нее, если Киев нарушит гарантии, заявил президент РФ Владимир Путин.Ход операцииВременно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Марьинке были заняты новые позиции. "На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке", - отметил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Позднее он заявил, что российские силы продолжают продвижение на угледарском направлении, а атаки украинских войск на краснолиманском направлении отбиваются.Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев", сообщил РИА Новости информированный источник.Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об уничтожении несколько дней назад в Харьковской области пытавшихся осуществить прорыв польских наемников, огневое поражение противнику нанес расчет реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган". "Дней пять назад был прорыв, поляки наступали... В составе тысячи человек, бронетехника, мы всю ночь работали, результаты, соответственно, очень хорошие, мало кто ушел оттуда... технику бросили, людей очень много "двухсотых" было у них. Артиллерия свою работу выполнила", - сказал собеседник агентства.Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о состоявшемся обмене шести студентов ДНР, взятых в плен украинской стороной более четырех месяцев назад.Территории РоссииУкраинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. 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https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

https://ria.ru/20221029/evropa-1827666622.html

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины