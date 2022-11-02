https://ria.ru/20221102/sotrudnichestvo-1828676749.html

Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции

Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции - РИА Новости, 02.11.2022

Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции

Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в цифровой экономике, электронной коммерции, альтернативных источниках энергии, заявил в среду председатель... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:58

2022-11-02T14:58

2022-11-02T14:58

россия-китай: главное

китай

пакистан

си цзиньпин

ли кэцян

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655857_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_35b65bddced88e1a6f47b4db6fd44c13.jpg

ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в цифровой экономике, электронной коммерции, альтернативных источниках энергии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября. В среду утром председатель КНР Си Цзиньпин принял Шарифа в Доме народных собраний в Пекине."Китай приветствует наращивание экспорта высококачественной сельскохозяйственной продукции из Пакистана в Китай, готов вместе с пакистанской стороной расширять сотрудничество в сфере цифровой экономики, электронной коммерции и альтернативных источников энергии, активно развивать сотрудничество в сельскохозяйственной и научно-технической областях, в повышении уровня жизни народа", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем он подчеркнул, что Китай "продолжит в меру своих возможностей оказывать поддержку Пакистану в стабилизации финансового положения".

https://ria.ru/20221102/predpriyatiya-1828667401.html

китай

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пакистан, си цзиньпин, ли кэцян, мид кнр