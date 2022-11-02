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Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции
Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции - РИА Новости, 02.11.2022
Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в электронной коммерции
Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в цифровой экономике, электронной коммерции, альтернативных источниках энергии, заявил в среду председатель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:58
2022-11-02T14:58
2022-11-02T14:58
россия-китай: главное
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пакистан
си цзиньпин
ли кэцян
мид кнр
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай готов наращивать сотрудничество с Пакистаном в цифровой экономике, электронной коммерции, альтернативных источниках энергии, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября. В среду утром председатель КНР Си Цзиньпин принял Шарифа в Доме народных собраний в Пекине."Китай приветствует наращивание экспорта высококачественной сельскохозяйственной продукции из Пакистана в Китай, готов вместе с пакистанской стороной расширять сотрудничество в сфере цифровой экономики, электронной коммерции и альтернативных источников энергии, активно развивать сотрудничество в сельскохозяйственной и научно-технической областях, в повышении уровня жизни народа", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Вместе с тем он подчеркнул, что Китай "продолжит в меру своих возможностей оказывать поддержку Пакистану в стабилизации финансового положения".
https://ria.ru/20221102/predpriyatiya-1828667401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, пакистан, си цзиньпин, ли кэцян, мид кнр
Россия-Китай: Главное, Китай, Пакистан, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, МИД КНР