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Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.11.2022
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Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий
Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.11.2022
Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий
Западные страны, спонсирующие Киев, должны осознавать свою ответственность и понимать, чем может обернуться дальнейшее пособничество в организации терактов... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:23
2022-11-02T17:03
киев
россия
леонид слуцкий (политик)
в мире
владимир путин
госдума рф
оон
турция
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Западные страны, спонсирующие Киев, должны осознавать свою ответственность и понимать, чем может обернуться дальнейшее пособничество в организации терактов против России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Западные спонсоры киевского режима также должны в полной мере осознавать свою ответственность и понимать, чем для всего мира может обернуться в подобных случаях дальнейшее пособничество в организации терактов против России", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что ситуация вокруг "зерновой сделки" демонстрирует, кто действует из гуманистических соображений."Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии", - отметил он.Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828711171.html
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киев, россия, леонид слуцкий (политик), в мире, владимир путин, госдума рф, оон, турция
Киев, Россия, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Турция
16:23 02.11.2022 (обновлено: 17:03 02.11.2022)
 
Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: западные помощники Киева должны осознавать свою ответственность

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Западные страны, спонсирующие Киев, должны осознавать свою ответственность и понимать, чем может обернуться дальнейшее пособничество в организации терактов против России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 16:19
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку
"Западные спонсоры киевского режима также должны в полной мере осознавать свою ответственность и понимать, чем для всего мира может обернуться в подобных случаях дальнейшее пособничество в организации терактов против России", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ситуация вокруг "зерновой сделки" демонстрирует, кто действует из гуманистических соображений.
"Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии", - отметил он.
Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 16:01
Путин рассказал лидеру Индонезии о ситуации по "зерновой сделке"
 
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