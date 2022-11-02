https://ria.ru/20221102/slutskiy-1828711849.html

Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий

Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.11.2022

Западные помощники Киева должны осознавать ответственность, заявил Слуцкий

Западные страны, спонсирующие Киев, должны осознавать свою ответственность и понимать, чем может обернуться дальнейшее пособничество в организации терактов... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:23

2022-11-02T16:23

2022-11-02T17:03

киев

россия

леонид слуцкий (политик)

в мире

владимир путин

госдума рф

оон

турция

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Западные страны, спонсирующие Киев, должны осознавать свою ответственность и понимать, чем может обернуться дальнейшее пособничество в организации терактов против России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Западные спонсоры киевского режима также должны в полной мере осознавать свою ответственность и понимать, чем для всего мира может обернуться в подобных случаях дальнейшее пособничество в организации терактов против России", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что ситуация вокруг "зерновой сделки" демонстрирует, кто действует из гуманистических соображений."Вся эта ситуация очень наглядно демонстрирует, кто реально действует на мировой арене исходя из гуманистических соображений, а кто пытается цинично использовать гуманитарные коридоры, помогая неонацистам осуществлять диверсии", - отметил он.Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828711171.html

https://ria.ru/20221102/putin-1828703421.html

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киев, россия, леонид слуцкий (политик), в мире, владимир путин, госдума рф, оон, турция