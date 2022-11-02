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Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
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Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу
США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", -... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:46
в мире
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сергей шойгу
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
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в мире, москва, киев, сша, нато, сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Москва, Киев, США, НАТО, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
12:13 02.11.2022 (обновлено: 12:46 02.11.2022)
 
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу

Шойгу: Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу.
По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
26 октября, 19:35Инфографика
"Грязная бомба": устройство и последствия применения
 
В миреМоскваКиевСШАНАТОСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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