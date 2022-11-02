https://ria.ru/20221102/shoygu-1828621268.html

Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу

Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022

Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу

США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", -... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:13

2022-11-02T12:13

2022-11-02T12:46

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

https://ria.ru/20221026/gryaznaya_bomba-1826938406.html

москва

киев

сша

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в мире, москва, киев, сша, нато, сергей шойгу, запорожская аэс