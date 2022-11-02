https://ria.ru/20221102/shoygu-1828621268.html
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу
США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", -... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:46
в мире
москва
киев
сша
нато
сергей шойгу
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825719459_0:30:2800:1605_1920x0_80_0_0_939821aeddaba0e05c77d358a99de3c4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС", - сказал Шойгу. По его словам, в Москве знают о попытках Киева создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
https://ria.ru/20221026/gryaznaya_bomba-1826938406.html
москва
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825719459_70:0:2559:1867_1920x0_80_0_0_02fb8135967c8f26f98cf0828be84cd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, сша, нато, сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Москва, Киев, США, НАТО, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
12:13 02.11.2022 (обновлено: 12:46 02.11.2022)
Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу", заявил Шойгу
Шойгу: Москва знает о попытках Киева создать "грязную бомбу"