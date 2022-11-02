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Шольц заявил, что отношения Германии и Китая далеки от взаиморавных
Шольц заявил, что отношения Германии и Китая далеки от взаиморавных - РИА Новости, 02.11.2022
Шольц заявил, что отношения Германии и Китая далеки от взаиморавных
Германия и Китай слишком далеки от взаимности в двусторонних отношениях, но германская сторона намерена продолжать требовать взаиморавного сотрудничества,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:03
2022-11-02T20:03
2022-11-02T20:03
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия и Китай слишком далеки от взаимности в двусторонних отношениях, но германская сторона намерена продолжать требовать взаиморавного сотрудничества, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверие своего визита в КНР."Мы далеки, слишком далеки от взаимноравного сотрудничества в отношениях между Китаем и Германией, например, в сфере доступа компаний на рынок, лицензий, защиты интеллектуальной собственности или вопросов правовой определенности и равного обращения с нашими гражданами", - отметил Шольц."Мы будем продолжать требовать взаимности. Но там, где Китай не допускает такой взаимности, это не может остаться без последствий. Такой дифференцированный подход к Китаю соответствует долгосрочным стратегическим интересам Германии и Европы", - пояснил канцлер.Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
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в мире, цены на нефть, олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, германия, китай, пекин
В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Германия, Китай, Пекин
Шольц заявил, что отношения Германии и Китая далеки от взаиморавных
Канцлер Шольц заявил, что отношения Германии и Китая далеки от взаиморавных