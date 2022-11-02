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Московская область увеличит расходы на образование в 2023 году
Московская область увеличит расходы на образование в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2022
Московская область увеличит расходы на образование в 2023 году
В Подмосковье приняли решение увеличить расходы на сферу образования в 2023 году. На этонаправят свыше 184 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Подмосковье приняли решение увеличить расходы на сферу образования в 2023 году. На этонаправят свыше 184 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.Этасумма на 14 миллиардов больше, чем в прошлом году. Деньги направят на ремонтные работы, выплаты учителям всельской местности и классным руководителям.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что средства, выделенные на сферу образования в текущем году, пошли на ремонт и возведение новых учебных заведений, обновление материально-технической базы."Образование было и остается одной из главных статей расходов областного бюджета", — отметил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье приняли решение увеличить расходы на сферу образования в 2023 году. На этонаправят свыше 184 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на Мособлдуму.
Этасумма на 14 миллиардов больше, чем в прошлом году. Деньги направят на ремонтные работы, выплаты учителям всельской местности и классным руководителям.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что средства, выделенные на сферу образования в текущем году, пошли на ремонт и возведение новых учебных заведений, обновление материально-технической базы.
"Образование было и остается одной из главных статей расходов областного бюджета", — отметил он.