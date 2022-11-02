03:00 02.11.2022 (обновлено: 09:08 02.11.2022)
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинЧереп молодой женщины со следами посмертной трепанации
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища в Красноярске. По словам археологов, отлично сохранившиеся предметы из захоронения позволили прояснить таинства погребальных обрядов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Несмотря на большое количество обнаруженных курганов этих древних жителей Сибири (150), знаний о быте и обычаях тесинцев у ученых было недостаточно, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
Во многих захоронениях плохо сохранились предметы материальной культуры, а часть усыпальниц была небрежно раскопана в первой половины XX века, что повредило артефакты, уточнили в вузе.
Курган, обнаруженный на территории современного Шинного кладбища в Красноярске, стал исключением. Благодаря его сохранности исследователи смогли восстановить необычный погребальный обряд тесинской культуры. Он сочетал захоронение в землю и сожжение тел умерших, обратили внимание ученые СФУ.
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Для совершения похорон тесины выкапывали яму размером 8 х 5 метров и около 2 метров в глубину. На дне сооружался бревенчатый сруб, потом накат – деревянное перекрытие. В склеп, принадлежащий одному роду, помещались усопшие с "дарами", которые могли пригодиться в загробном мире.
"Когда склеп заполнялся полностью, он поджигался. Тела укладывались очень плотно, очевидно, пространство экономили. До нас дошел прокалённый красный грунт с фрагментами человеческих костей, которые огонь пощадил, однако самые нижние слои практически не пострадали от пламени ", – рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.
В сопроводительный инвентарь входили небольшие кинжалы, боевые топоры-чеканы, миниатюрные ножи и зеркальца, продолжил исследователь. Предметы можно назвать миниатюрными, они отличались от обычных, были изготовлены более скрупулезно и мастерски. Следовательно, арсенал для путешествия в потустороннее имел более символический, чем практический характер. Это может свидетельствовать о развитых представлениях о загробном мире в тесинской культуре, считает исследователь.
Также вместе с захороненными находили и орудия труда, сосуды для приготовления пищи, пряжки тонкой работы и нашивки, которые носили на своих одеждах состоятельные скотоводы, дополнили в вузе.
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКерамический сосуд с сегментовидными ручками
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Керамический сосуд с сегментовидными ручками
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКинжал и ножи из бронзы
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Кинжал и ножи из бронзы
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКерамический сосуд с "роговидными" выступами
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Керамический сосуд с "роговидными" выступами
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
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Бронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
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Бронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинАрхеолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
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Археолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
1 из 6
Керамический сосуд с сегментовидными ручками
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
2 из 6
Кинжал и ножи из бронзы
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
3 из 6
Керамический сосуд с "роговидными" выступами
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
4 из 6
Бронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
5 из 6
Бронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
6 из 6
Археолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
Эксклюзивными ученые называют две находки в кургане – бронзовые фигуры грифона и лежащего оленя. Находка, судя по специально выкованной петле на тыльной стороне, – это нарядная бляха для верхней одежды. Фигурка грифона служила наконечником кожаного ремня, которым подпоясывался знатный мужчина, предположили специалисты СФУ.
"Прелесть этого кургана в большой сохранившейся коллекции керамики – более 50 сосудов и их частей. Оригинальна коллекция бронзовых предметов. Также до нас дошло достаточно редкие вещи из органики – например, отлично сохранившаяся деревянная шкатулка. А останки из склепа, полагаю, будут исследоваться генетиками", – дополнил Мандрыка.
Он отметил, что настолько обширного комплекса находок не было в районе Красноярска уже около 65 лет и о завершенности изучения кургана говорить преждевременно.
Одной из его загадок специалист называет ориентацию стен, у большинства аналогичных сооружений они выстроены по сторонам света. А принцип расположения кургана с Шинного кладбища определить еще предстоит, добавили в пресс-службе.