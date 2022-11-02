Рейтинг@Mail.ru
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221102/sfu-1828473618.html
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения - РИА Новости, 02.11.2022
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения
Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:00
2022-11-02T09:08
наука
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
навигатор абитуриента
университетская наука
сибирский федеральный университет
россия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828340021_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2c745020a7ac5efc7b073aa7aa1dc1e2.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища в Красноярске. По словам археологов, отлично сохранившиеся предметы из захоронения позволили прояснить таинства погребальных обрядов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Несмотря на большое количество обнаруженных курганов этих древних жителей Сибири (150), знаний о быте и обычаях тесинцев у ученых было недостаточно, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Во многих захоронениях плохо сохранились предметы материальной культуры, а часть усыпальниц была небрежно раскопана в первой половины XX века, что повредило артефакты, уточнили в вузе.Курган, обнаруженный на территории современного Шинного кладбища в Красноярске, стал исключением. Благодаря его сохранности исследователи смогли восстановить необычный погребальный обряд тесинской культуры. Он сочетал захоронение в землю и сожжение тел умерших, обратили внимание ученые СФУ.Для совершения похорон тесины выкапывали яму размером 8 х 5 метров и около 2 метров в глубину. На дне сооружался бревенчатый сруб, потом накат – деревянное перекрытие. В склеп, принадлежащий одному роду, помещались усопшие с "дарами", которые могли пригодиться в загробном мире.В сопроводительный инвентарь входили небольшие кинжалы, боевые топоры-чеканы, миниатюрные ножи и зеркальца, продолжил исследователь. Предметы можно назвать миниатюрными, они отличались от обычных, были изготовлены более скрупулезно и мастерски. Следовательно, арсенал для путешествия в потустороннее имел более символический, чем практический характер. Это может свидетельствовать о развитых представлениях о загробном мире в тесинской культуре, считает исследователь.Также вместе с захороненными находили и орудия труда, сосуды для приготовления пищи, пряжки тонкой работы и нашивки, которые носили на своих одеждах состоятельные скотоводы, дополнили в вузе.Эксклюзивными ученые называют две находки в кургане – бронзовые фигуры грифона и лежащего оленя. Находка, судя по специально выкованной петле на тыльной стороне, – это нарядная бляха для верхней одежды. Фигурка грифона служила наконечником кожаного ремня, которым подпоясывался знатный мужчина, предположили специалисты СФУ."Прелесть этого кургана в большой сохранившейся коллекции керамики – более 50 сосудов и их частей. Оригинальна коллекция бронзовых предметов. Также до нас дошло достаточно редкие вещи из органики – например, отлично сохранившаяся деревянная шкатулка. А останки из склепа, полагаю, будут исследоваться генетиками", – дополнил Мандрыка.Он отметил, что настолько обширного комплекса находок не было в районе Красноярска уже около 65 лет и о завершенности изучения кургана говорить преждевременно.Одной из его загадок специалист называет ориентацию стен, у большинства аналогичных сооружений они выстроены по сторонам света. А принцип расположения кургана с Шинного кладбища определить еще предстоит, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210224/sfu-1598323489.html
россия
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828340021_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_80d458c42dcee88b293f75eaa12862e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, россия, красноярск
Наука, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск
03:00 02.11.2022 (обновлено: 09:08 02.11.2022)
 

Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения

© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинЧереп молодой женщины со следами посмертной трепанации
Череп молодой женщины со следами посмертной трепанации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища в Красноярске. По словам археологов, отлично сохранившиеся предметы из захоронения позволили прояснить таинства погребальных обрядов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Несмотря на большое количество обнаруженных курганов этих древних жителей Сибири (150), знаний о быте и обычаях тесинцев у ученых было недостаточно, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
Во многих захоронениях плохо сохранились предметы материальной культуры, а часть усыпальниц была небрежно раскопана в первой половины XX века, что повредило артефакты, уточнили в вузе.
Курган, обнаруженный на территории современного Шинного кладбища в Красноярске, стал исключением. Благодаря его сохранности исследователи смогли восстановить необычный погребальный обряд тесинской культуры. Он сочетал захоронение в землю и сожжение тел умерших, обратили внимание ученые СФУ.
Специалист СФУ зачищает погребение бронзового века - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля 2021, 09:00Наука
Ученые нашли самый древний случай чумы в Сибири
Для совершения похорон тесины выкапывали яму размером 8 х 5 метров и около 2 метров в глубину. На дне сооружался бревенчатый сруб, потом накат – деревянное перекрытие. В склеп, принадлежащий одному роду, помещались усопшие с "дарами", которые могли пригодиться в загробном мире.

"Когда склеп заполнялся полностью, он поджигался. Тела укладывались очень плотно, очевидно, пространство экономили. До нас дошел прокалённый красный грунт с фрагментами человеческих костей, которые огонь пощадил, однако самые нижние слои практически не пострадали от пламени ", – рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.

В сопроводительный инвентарь входили небольшие кинжалы, боевые топоры-чеканы, миниатюрные ножи и зеркальца, продолжил исследователь. Предметы можно назвать миниатюрными, они отличались от обычных, были изготовлены более скрупулезно и мастерски. Следовательно, арсенал для путешествия в потустороннее имел более символический, чем практический характер. Это может свидетельствовать о развитых представлениях о загробном мире в тесинской культуре, считает исследователь.
Также вместе с захороненными находили и орудия труда, сосуды для приготовления пищи, пряжки тонкой работы и нашивки, которые носили на своих одеждах состоятельные скотоводы, дополнили в вузе.
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКерамический сосуд с сегментовидными ручками
Керамический сосуд с сегментовидными ручками
1 из 6
Керамический сосуд с сегментовидными ручками
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКинжал и ножи из бронзы
Кинжал и ножи из бронзы
2 из 6
Кинжал и ножи из бронзы
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинКерамический сосуд с "роговидными" выступами
Керамический сосуд с роговидными выступами
3 из 6
Керамический сосуд с "роговидными" выступами
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
Бронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
4 из 6
Бронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
Бронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
5 из 6
Бронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинАрхеолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
Археолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
6 из 6
Археолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
1 из 6
Керамический сосуд с сегментовидными ручками
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
2 из 6
Кинжал и ножи из бронзы
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
3 из 6
Керамический сосуд с "роговидными" выступами
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
4 из 6
Бронзовая поясная накладка (наконечник ремня)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
5 из 6
Бронзовая бляшка с изображением оленя (так называемая оленная бляха)
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
6 из 6
Археолог СФУ Дмитрий Виноградов на фоне коллекции предметов из кургана Шинного кладбища
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
Эксклюзивными ученые называют две находки в кургане – бронзовые фигуры грифона и лежащего оленя. Находка, судя по специально выкованной петле на тыльной стороне, – это нарядная бляха для верхней одежды. Фигурка грифона служила наконечником кожаного ремня, которым подпоясывался знатный мужчина, предположили специалисты СФУ.
"Прелесть этого кургана в большой сохранившейся коллекции керамики – более 50 сосудов и их частей. Оригинальна коллекция бронзовых предметов. Также до нас дошло достаточно редкие вещи из органики – например, отлично сохранившаяся деревянная шкатулка. А останки из склепа, полагаю, будут исследоваться генетиками", – дополнил Мандрыка.
Он отметил, что настолько обширного комплекса находок не было в районе Красноярска уже около 65 лет и о завершенности изучения кургана говорить преждевременно.
Одной из его загадок специалист называет ориентацию стен, у большинства аналогичных сооружений они выстроены по сторонам света. А принцип расположения кургана с Шинного кладбища определить еще предстоит, добавили в пресс-службе.
 
НаукаЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСибирский федеральный университетРоссияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала