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Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения

Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения - РИА Новости, 02.11.2022

Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения

Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:00

2022-11-02T03:00

2022-11-02T09:08

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 50 уникальных артефактов нашли ученые СФУ при раскопках кургана тесинской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) на территории современного Шинного кладбища в Красноярске. По словам археологов, отлично сохранившиеся предметы из захоронения позволили прояснить таинства погребальных обрядов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.Несмотря на большое количество обнаруженных курганов этих древних жителей Сибири (150), знаний о быте и обычаях тесинцев у ученых было недостаточно, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Во многих захоронениях плохо сохранились предметы материальной культуры, а часть усыпальниц была небрежно раскопана в первой половины XX века, что повредило артефакты, уточнили в вузе.Курган, обнаруженный на территории современного Шинного кладбища в Красноярске, стал исключением. Благодаря его сохранности исследователи смогли восстановить необычный погребальный обряд тесинской культуры. Он сочетал захоронение в землю и сожжение тел умерших, обратили внимание ученые СФУ.Для совершения похорон тесины выкапывали яму размером 8 х 5 метров и около 2 метров в глубину. На дне сооружался бревенчатый сруб, потом накат – деревянное перекрытие. В склеп, принадлежащий одному роду, помещались усопшие с "дарами", которые могли пригодиться в загробном мире.В сопроводительный инвентарь входили небольшие кинжалы, боевые топоры-чеканы, миниатюрные ножи и зеркальца, продолжил исследователь. Предметы можно назвать миниатюрными, они отличались от обычных, были изготовлены более скрупулезно и мастерски. Следовательно, арсенал для путешествия в потустороннее имел более символический, чем практический характер. Это может свидетельствовать о развитых представлениях о загробном мире в тесинской культуре, считает исследователь.Также вместе с захороненными находили и орудия труда, сосуды для приготовления пищи, пряжки тонкой работы и нашивки, которые носили на своих одеждах состоятельные скотоводы, дополнили в вузе.Эксклюзивными ученые называют две находки в кургане – бронзовые фигуры грифона и лежащего оленя. Находка, судя по специально выкованной петле на тыльной стороне, – это нарядная бляха для верхней одежды. Фигурка грифона служила наконечником кожаного ремня, которым подпоясывался знатный мужчина, предположили специалисты СФУ."Прелесть этого кургана в большой сохранившейся коллекции керамики – более 50 сосудов и их частей. Оригинальна коллекция бронзовых предметов. Также до нас дошло достаточно редкие вещи из органики – например, отлично сохранившаяся деревянная шкатулка. А останки из склепа, полагаю, будут исследоваться генетиками", – дополнил Мандрыка.Он отметил, что настолько обширного комплекса находок не было в районе Красноярска уже около 65 лет и о завершенности изучения кургана говорить преждевременно.Одной из его загадок специалист называет ориентацию стен, у большинства аналогичных сооружений они выстроены по сторонам света. А принцип расположения кургана с Шинного кладбища определить еще предстоит, добавили в пресс-службе.

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