https://ria.ru/20221102/putin-1828736518.html

Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту

Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту - РИА Новости, 02.11.2022

Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту

К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:25

2022-11-02T17:25

2022-11-02T17:36

киев

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

оон

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, Россия в этой связи, нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях. Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Ранее в среду МО РФ заявило, что Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления "зерновой сделки".Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, россия, владимир путин, украина, оон