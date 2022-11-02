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Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/putin-1828736518.html
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту - РИА Новости, 02.11.2022
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту
К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:25
2022-11-02T17:36
киев
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
оон
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, Россия в этой связи, нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях. Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Ранее в среду МО РФ заявило, что Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления "зерновой сделки".Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html
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киев, россия, владимир путин, украина, оон
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, ООН
17:25 02.11.2022 (обновлено: 17:36 02.11.2022)
 
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту

Путин заявил, что Киев использовал гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, Россия в этой связи, нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях. Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Ранее в среду МО РФ заявило, что Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления "зерновой сделки".
Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 17:16
Путин заявил о готовности в любом случае поставлять зерно беднейшим странам
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ПутинУкраинаООН
 
 
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