https://ria.ru/20221102/putin-1828736518.html
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту - РИА Новости, 02.11.2022
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту
К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:25
2022-11-02T17:25
2022-11-02T17:36
киев
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. К сожалению, Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, и Россия в этой связи потребовала от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, Россия в этой связи, нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях. Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Ранее в среду МО РФ заявило, что Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления "зерновой сделки".Россия в субботу объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, владимир путин, украина, оон
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, ООН
17:25 02.11.2022 (обновлено: 17:36 02.11.2022)
Путин: Киев использовал гумкоридор для ударов по Черноморскому флоту
Путин заявил, что Киев использовал гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту