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Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока - РИА Новости, 02.11.2022
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Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока
Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока - РИА Новости, 02.11.2022
Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока
Крупный район Владивостока остался без света из-за пожара на подстанции, на утро среды из-за этого не работают свыше 10 детских садов, сообщает мэрия. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:21
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происшествия
жкх
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Крупный район Владивостока остался без света из-за пожара на подстанции, на утро среды из-за этого не работают свыше 10 детских садов, сообщает мэрия."Авария на подстанции произошла поздним вечером 1 ноября. Бригады МУП "ВПЭС" и "ДРСК" приступили к устранению последствий пожара в составе 36 человек и восьми единиц спецтехники", - говорится в сообщении.Часть жилого фонда удалось подключить к свету за несколько часов. Это дома на улицах Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камская, Ильичева."В ряде жилых домов и социальных учреждений электричество восстановят ориентировочно к 12 часам... Без электричества по-прежнему остается ряд социальных объектов. В связи с этим не работают детские сады №30, 35, 169, 138, 136, 23, 36, 134, 107, 116, 103", - сообщает мэрия.Родителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Все аварийные бригады работают над ликвидацией последствий пожара.
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
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происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
01:21 02.11.2022
 
Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока

Во Владивостоке из-за пожара на подстанции не работают свыше десяти детских садов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Крупный район Владивостока остался без света из-за пожара на подстанции, на утро среды из-за этого не работают свыше 10 детских садов, сообщает мэрия.
"Авария на подстанции произошла поздним вечером 1 ноября. Бригады МУП "ВПЭС" и "ДРСК" приступили к устранению последствий пожара в составе 36 человек и восьми единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
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Часть жилого фонда удалось подключить к свету за несколько часов. Это дома на улицах Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камская, Ильичева.
"В ряде жилых домов и социальных учреждений электричество восстановят ориентировочно к 12 часам... Без электричества по-прежнему остается ряд социальных объектов. В связи с этим не работают детские сады №30, 35, 169, 138, 136, 23, 36, 134, 107, 116, 103", - сообщает мэрия.
Родителей просят отнестись к случившемуся с пониманием. Все аварийные бригады работают над ликвидацией последствий пожара.
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