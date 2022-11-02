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В МИД России заявили об обострении ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2022
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В МИД России заявили об обострении ситуации на Корейском полуострове
В МИД России заявили об обострении ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД России заявили об обострении ситуации на Корейском полуострове
Ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась, причина тому - действия США, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:59
2022-11-02T14:59
в мире
мария захарова
ввс сша
сша
россия
корейский полуостров
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась, причина тому - действия США, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. Причина очевидна – опять же, Вашингтон, который стремится к принуждению Пхеньяна к одностороннему разоружению с помощью санкционно-силового давления", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что несколько дней назад ВВС США и Республики Корея начали "беспрецедентные по своим масштабам учения с привлечением около 240 самолетов – по сути, репетицию нанесения массированного удара по территории КНДР".
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в мире, мария захарова, ввс сша, сша, россия, корейский полуостров
В мире, Мария Захарова, ВВС США, США, Россия, Корейский полуостров
14:59 02.11.2022
 
В МИД России заявили об обострении ситуации на Корейском полуострове

Захарова: ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась из-за действий США

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР
Южнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась, причина тому - действия США, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. Причина очевидна – опять же, Вашингтон, который стремится к принуждению Пхеньяна к одностороннему разоружению с помощью санкционно-силового давления", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что несколько дней назад ВВС США и Республики Корея начали "беспрецедентные по своим масштабам учения с привлечением около 240 самолетов – по сути, репетицию нанесения массированного удара по территории КНДР".
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
03:02
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
 
В миреМария ЗахароваВВС СШАСШАРоссияКорейский полуостров
 
 
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