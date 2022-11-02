https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html

План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7%

План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7% - РИА Новости, 02.11.2022

План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7%

Годовой план по восстановлению лесов на территории Московской области перевыполнен на 7%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:24

2022-11-02T17:24

2022-11-02T17:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Годовой план по восстановлению лесов на территории Московской области перевыполнен на 7%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.Согласно справке ведомства, на территории Подмосковья в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" работы по искусственному восстановлению проведены на площади почти 1,4 тысячи гектар, что составляет 107% от годового плана."В этом году в традиционных эколого-патриотических акциях по посадке деревьев – весной "Лес Победы" и осенью "Наш лес. Посади свое дерево" только на землях лесного фонда на площади 104,3 гектара высажено более 380 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. Всего в Подмосковье высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников", - приводятся слова председателя Комитета Олег Баженов.

https://realty.ria.ru/20221102/poselok-1828603754.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)