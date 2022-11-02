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План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7% - РИА Новости, 02.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828736157.html
План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7%
План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7% - РИА Новости, 02.11.2022
План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7%
Годовой план по восстановлению лесов на территории Московской области перевыполнен на 7%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:24
2022-11-02T17:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Годовой план по восстановлению лесов на территории Московской области перевыполнен на 7%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.Согласно справке ведомства, на территории Подмосковья в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" работы по искусственному восстановлению проведены на площади почти 1,4 тысячи гектар, что составляет 107% от годового плана."В этом году в традиционных эколого-патриотических акциях по посадке деревьев – весной "Лес Победы" и осенью "Наш лес. Посади свое дерево" только на землях лесного фонда на площади 104,3 гектара высажено более 380 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. Всего в Подмосковье высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников", - приводятся слова председателя Комитета Олег Баженов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:24 02.11.2022
 

План по восстановлению лесов в Подмосковье перевыполнен на 7%

© РИА Новости / Сергей ГунеевПодмосковный лес
Подмосковный лес - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Подмосковный лес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Годовой план по восстановлению лесов на территории Московской области перевыполнен на 7%, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.
Согласно справке ведомства, на территории Подмосковья в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" работы по искусственному восстановлению проведены на площади почти 1,4 тысячи гектар, что составляет 107% от годового плана.
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"В этом году в традиционных эколого-патриотических акциях по посадке деревьев – весной "Лес Победы" и осенью "Наш лес. Посади свое дерево" только на землях лесного фонда на площади 104,3 гектара высажено более 380 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. Всего в Подмосковье высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников", - приводятся слова председателя Комитета Олег Баженов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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