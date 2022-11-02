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Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828592204.html
Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье
Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2022
Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье
Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:56
2022-11-02T12:39
андрей воробьев
жилье
воскресенск
московская область (подмосковье)
ступино
общество
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.Поселок построят в рамках программы "Земля врачам". Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 9 гектаров в Новлянском квартале Воскресенска. На участках будет проведено обустройство инженерных сетей для возможности подключения к электричеству, воде и газу."В прошлом году мы запустили программу, смысл которой – предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотных территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе - в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут 100 врачей", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Ранее о строительстве специализированных поселков было объявлено в городских округах Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский на общей площади 67 гектар.Всего по программе "Земля врачам" в Подмосковье предоставлено 960 участков, что составляет 96% от запланированного объёма на 2022 год. А с 2021 года землю получили уже более 1,2 тысяч медиков.
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андрей воробьев, жилье, воскресенск, московская область (подмосковье), ступино, общество
Андрей Воробьев, Жилье, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Ступино, Общество, Новости Подмосковья
10:56 02.11.2022 (обновлено: 12:39 02.11.2022)
 

Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
Поселок построят в рамках программы "Земля врачам". Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 9 гектаров в Новлянском квартале Воскресенска. На участках будет проведено обустройство инженерных сетей для возможности подключения к электричеству, воде и газу.
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"В прошлом году мы запустили программу, смысл которой – предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотных территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе - в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут 100 врачей", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ранее о строительстве специализированных поселков было объявлено в городских округах Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский на общей площади 67 гектар.
Всего по программе "Земля врачам" в Подмосковье предоставлено 960 участков, что составляет 96% от запланированного объёма на 2022 год. А с 2021 года землю получили уже более 1,2 тысяч медиков.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЖильеВоскресенскМосковская область (Подмосковье)СтупиноОбщество
 
 
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