10:56 02.11.2022 (обновлено: 12:39 02.11.2022)
Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье
© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
Поселок построят в рамках программы "Земля врачам". Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 9 гектаров в Новлянском квартале Воскресенска. На участках будет проведено обустройство инженерных сетей для возможности подключения к электричеству, воде и газу.
"В прошлом году мы запустили программу, смысл которой – предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотных территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе - в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут 100 врачей", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ранее о строительстве специализированных поселков было объявлено в городских округах Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский на общей площади 67 гектар.
Всего по программе "Земля врачам" в Подмосковье предоставлено 960 участков, что составляет 96% от запланированного объёма на 2022 год. А с 2021 года землю получили уже более 1,2 тысяч медиков.