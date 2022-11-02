https://ria.ru/20221102/podmoskove-1828592204.html

Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье

Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье - РИА Новости, 02.11.2022

Воробьев: еще один поселок для врачей построят в Подмосковье

Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:56

2022-11-02T10:56

2022-11-02T12:39

андрей воробьев

жилье

воскресенск

московская область (подмосковье)

ступино

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Еще один поселок для медицинских работников построят в городском округе Воскресенск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.Поселок построят в рамках программы "Земля врачам". Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 9 гектаров в Новлянском квартале Воскресенска. На участках будет проведено обустройство инженерных сетей для возможности подключения к электричеству, воде и газу."В прошлом году мы запустили программу, смысл которой – предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотных территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе - в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут 100 врачей", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Ранее о строительстве специализированных поселков было объявлено в городских округах Богородский, Домодедово, Ступино и Сергиево-Посадский на общей площади 67 гектар.Всего по программе "Земля врачам" в Подмосковье предоставлено 960 участков, что составляет 96% от запланированного объёма на 2022 год. А с 2021 года землю получили уже более 1,2 тысяч медиков.

https://ria.ru/20221003/remont-1821120835.html

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, жилье, воскресенск, московская область (подмосковье), ступино, общество