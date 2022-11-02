https://ria.ru/20221102/otoplenie-1828820597.html

Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос

Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2022

Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос

Шестьдесят процентов жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из данных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:59

2022-11-02T22:59

2022-11-02T22:59

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великобритания

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шестьдесят процентов жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала Sky News.По данным опроса, 48% опрошенных стали "меньше общаться" с окружающими их людьми, 27% респондентов стали работать из дома и также 27% начали продавать личные вещи.Согласно опросу, почти пятая часть британцев (18%) в 2022 году брала кредиты в банках на фоне роста стоимости жизни и почти четверть граждан королевства ограничивали себя в потреблении пищи.Опрос также показал увеличение доли граждан Британии, которым стало труднее оплачивать счета за электроэнергию. В октябре 2022 года число таких граждан составило 35%, увеличившись по сравнению с августом на 2%.По мнению руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера, слова которого приводит телеканал Sky News, британцы "сейчас обеспокоены экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией".Опрос проводился компанией Ipsos для Sky News с 21 по 23 октября, в нем приняли участие 2111 жителей Соединенного Королевства. Статистическая погрешность не указана.

https://ria.ru/20221101/energiya-1828350865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания