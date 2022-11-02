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Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2022
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Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос
Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2022
Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос
Шестьдесят процентов жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из данных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:59
2022-11-02T22:59
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шестьдесят процентов жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала Sky News.По данным опроса, 48% опрошенных стали "меньше общаться" с окружающими их людьми, 27% респондентов стали работать из дома и также 27% начали продавать личные вещи.Согласно опросу, почти пятая часть британцев (18%) в 2022 году брала кредиты в банках на фоне роста стоимости жизни и почти четверть граждан королевства ограничивали себя в потреблении пищи.Опрос также показал увеличение доли граждан Британии, которым стало труднее оплачивать счета за электроэнергию. В октябре 2022 года число таких граждан составило 35%, увеличившись по сравнению с августом на 2%.По мнению руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера, слова которого приводит телеканал Sky News, британцы "сейчас обеспокоены экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией".Опрос проводился компанией Ipsos для Sky News с 21 по 23 октября, в нем приняли участие 2111 жителей Соединенного Королевства. Статистическая погрешность не указана.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
22:59 02.11.2022
 
Британцы ограничивали использование отопления из-за цен, показал опрос

Sky News: 60 процентов британцев ограничивали использование отопления из-за кризиса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Шестьдесят процентов жителей Великобритании с начала 2022 года ограничивали использование отопления на фоне роста стоимости жизни в стране, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала Sky News.
По данным опроса, 48% опрошенных стали "меньше общаться" с окружающими их людьми, 27% респондентов стали работать из дома и также 27% начали продавать личные вещи.
Согласно опросу, почти пятая часть британцев (18%) в 2022 году брала кредиты в банках на фоне роста стоимости жизни и почти четверть граждан королевства ограничивали себя в потреблении пищи.
Опрос также показал увеличение доли граждан Британии, которым стало труднее оплачивать счета за электроэнергию. В октябре 2022 года число таких граждан составило 35%, увеличившись по сравнению с августом на 2%.
По мнению руководителя отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеона Скиннера, слова которого приводит телеканал Sky News, британцы "сейчас обеспокоены экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией".
Опрос проводился компанией Ipsos для Sky News с 21 по 23 октября, в нем приняли участие 2111 жителей Соединенного Королевства. Статистическая погрешность не указана.
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:38
Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году
 
В миреВеликобритания
 
 
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