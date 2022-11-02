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Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/otnosheniya-1828671360.html
Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией
Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.11.2022
Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией
Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что украинские власти должны строить "очень прагматичные" отношения с Россией. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:23
2022-11-02T15:37
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
украина
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что украинские власти должны строить "очень прагматичные" отношения с Россией.Отвечая на вопрос, подталкивал ли кто-либо Киев к компромиссу с Россией, Зеленский ответил, что "некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы" (диалога – ред.), но отказался дать этому оценку, поскольку для него лично, как он отметил, это не имеет значения."Мы там уже были (в договоренности с Россией – ред.). Там для нас никаких новых сюрпризов. Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим "соседом". Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828661284.html
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владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
14:23 02.11.2022 (обновлено: 15:37 02.11.2022)
 
Зеленский заявил о важности "прагматичности" в отношениях с Россией

Президент Украины Зеленский выступил за выстраивание прагматичных отношений с Россией

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что украинские власти должны строить "очень прагматичные" отношения с Россией.
Отвечая на вопрос, подталкивал ли кто-либо Киев к компромиссу с Россией, Зеленский ответил, что "некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы" (диалога – ред.), но отказался дать этому оценку, поскольку для него лично, как он отметил, это не имеет значения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:54Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал главную ошибку Украины
"Мы там уже были (в договоренности с Россией – ред.). Там для нас никаких новых сюрпризов. Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим "соседом". Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:55Специальная военная операция на Украине
Россия не закрывает дверь в переговорах по Украине, заявил МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияУкраинаКиевСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
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