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ВСУ обстреляли Новобахмутовку из "Града"
ВСУ обстреляли Новобахмутовку из "Града" - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ обстреляли Новобахмутовку из "Града"
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 15 ракет из РСЗО "Град", а по Горловке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:38
2022-11-02T16:38
2022-11-02T16:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке 15 ракет из РСЗО "Град", а по Горловке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Новобахмутовка, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале ведомства.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия
16:38 02.11.2022 (обновлено: 16:42 02.11.2022)
ВСУ обстреляли Новобахмутовку из "Града"
ВСУ выпустили по Новобахмутовке в ДНР 15 ракет из "Града"