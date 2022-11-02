14:40 02.11.2022 (обновлено: 15:00 02.11.2022)
На Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
Губернатор Кубани Кондратьев поручил отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЛюди смотрят праздничный салют на территории архитектурно-ландшафтного парка "Краснодар" во время празднования Нового 2022 года в Краснодаре
Люди смотрят праздничный салют на территории архитектурно-ландшафтного парка "Краснодар" во время празднования Нового 2022 года в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края.
Ранее администрация Краснодара сообщила, что новогодние праздничные мероприятия в региональной столице, в том числе фейерверки, отменят, город украсят прошлогодними украшениями.
"В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь и также во время январских праздников не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, запуска фейерверков", - говорится в сообщении краевой администрации.
Уточняется, что главам муниципалитетов рекомендовали украсить улицы, площади и здания уже имеющимися декоративными элементами. Это относится и к искусственным елям, которые устанавливают на площадях, в парках, перед торгово-развлекательными центрами.
При этом в обычном режиме будут работать традиционные елочные базары. Для юных жителей Кубани проведут детские ёлки. Будут организованы утренники для детей мобилизованных жителей края, добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на городские ёлки в Краснодаре пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в региональной столице. Сладкие кондитерские наборы получат дети мобилизованных краснодарцев от 3 до 14 лет.
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