https://ria.ru/20221102/novyy_god-1828676400.html

На Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

На Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки - РИА Новости, 02.11.2022

На Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:40

2022-11-02T14:40

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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отменить массовые новогодние мероприятия и фейерверки в регионе, сообщили в пресс-службе администрации края.Ранее администрация Краснодара сообщила, что новогодние праздничные мероприятия в региональной столице, в том числе фейерверки, отменят, город украсят прошлогодними украшениями."В городах и районах Кубани в новогоднюю ночь и также во время январских праздников не планируют проводить масштабные развлекательные мероприятия. Это касается праздничных концертов и фестивалей, больших театрализованных представлений, запуска фейерверков", - говорится в сообщении краевой администрации.Уточняется, что главам муниципалитетов рекомендовали украсить улицы, площади и здания уже имеющимися декоративными элементами. Это относится и к искусственным елям, которые устанавливают на площадях, в парках, перед торгово-развлекательными центрами.При этом в обычном режиме будут работать традиционные елочные базары. Для юных жителей Кубани проведут детские ёлки. Будут организованы утренники для детей мобилизованных жителей края, добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на городские ёлки в Краснодаре пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас проживают в региональной столице. Сладкие кондитерские наборы получат дети мобилизованных краснодарцев от 3 до 14 лет.

https://ria.ru/20221101/moskva-1828353283.html

https://ria.ru/20221025/korporativ-1826466170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вениамин кондратьев, общество, россия, краснодарский край, новый год, новости - туризм