https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов - РИА Новости, 02.11.2022
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:01
2022-11-02T16:01
2022-11-02T16:36
республика крым
специальная военная операция на украине
владимир константинов
жилье
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, сообщил в Telegram-канале глава Госсовета Владимир Константинов."В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "Руслайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ-ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив", — написал он.По словам Константинова, депутаты внесли изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", дополнив перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.Это решение глава парламента назвал актом справедливости."Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах специальной военной операции", — подчеркнул он.О том, что в Крыму национализируют имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших киевский режим и нацизм, заявил в конце марта глава республики Сергей Аксенов. По его словам, собственность на полуострове есть у семьи президента Украины Владимира Зеленского и других влиятельных чиновников.
https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
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республика крым, владимир константинов, жилье, россия, ситуация в днр и лнр
Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Жилье, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:01 02.11.2022 (обновлено: 16:36 02.11.2022)
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов, в том числе верфь "Залив"