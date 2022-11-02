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Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова
Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова - РИА Новости, 02.11.2022
Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова
Защите прав коренных малочисленных народов РФ уделено мало внимания в законодательстве, нужно разработать концепцию развития этой темы, считает уполномоченный... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:34
2022-11-02T17:34
2022-11-02T18:02
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Защите прав коренных малочисленных народов РФ уделено мало внимания в законодательстве, нужно разработать концепцию развития этой темы, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мне кажется, именно нашему вопросу (о правах коренных малочисленных народов – ред.) там уделено очень мало внимания. И сегодня у нас есть возможность выстроить именно концепцию, стратегию развития в этом отношении и дополнить ее", - сказала она на Саммите коренных малочисленных народов Арктики.Омбудсмен отметила, что в законодательстве нужно уделить внимание трем основным составляющим: статусу определенного лица (представителя коренного малочисленного народа), набору прав и механизмам их реализации."Вот три составляющие, которые мы должны попробовать вычленить и попробовать предложить законодателю, органам власти их облечь в правовую и правоприменительную форму", - заявила Москалькова.
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общество, татьяна москалькова, россия, арктика
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Арктика
17:34 02.11.2022 (обновлено: 18:02 02.11.2022)
Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова
Москалькова заявила, что защите прав коренных народов в законах уделяют мало внимания