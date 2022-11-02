https://ria.ru/20221102/narody-1828739631.html

Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова

Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова - РИА Новости, 02.11.2022

Защите прав коренных народов уделяют мало внимания, заявила Москалькова

Защите прав коренных малочисленных народов РФ уделено мало внимания в законодательстве, нужно разработать концепцию развития этой темы, считает уполномоченный... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:34

2022-11-02T17:34

2022-11-02T18:02

общество

татьяна москалькова

россия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Защите прав коренных малочисленных народов РФ уделено мало внимания в законодательстве, нужно разработать концепцию развития этой темы, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мне кажется, именно нашему вопросу (о правах коренных малочисленных народов – ред.) там уделено очень мало внимания. И сегодня у нас есть возможность выстроить именно концепцию, стратегию развития в этом отношении и дополнить ее", - сказала она на Саммите коренных малочисленных народов Арктики.Омбудсмен отметила, что в законодательстве нужно уделить внимание трем основным составляющим: статусу определенного лица (представителя коренного малочисленного народа), набору прав и механизмам их реализации."Вот три составляющие, которые мы должны попробовать вычленить и попробовать предложить законодателю, органам власти их облечь в правовую и правоприменительную форму", - заявила Москалькова.

https://ria.ru/20221101/pasport-1828407820.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна москалькова, россия, арктика