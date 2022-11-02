https://ria.ru/20221102/nalogi-1828716496.html

Кировский губернатор предложил снизить налоговые ставки для бизнеса

Кировский губернатор предложил снизить налоговые ставки для бизнеса - РИА Новости, 02.11.2022

Кировский губернатор предложил снизить налоговые ставки для бизнеса

Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал снижение налоговых ставок для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:35

2022-11-02T16:35

2022-11-02T16:35

кировская область

экономика

александр соколов

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал снижение налоговых ставок для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.По поручению губернатора Кировской области региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли разработало предложения по снижению налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023-2025 годы."Мы вместе с предпринимательским сообществом ищем решения – как сделать Кировскую область привлекательным регионом для ведения бизнеса. Совместно мы выработали ряд очень важных предложений: вводим налоговые льготы для тех, кто платит достойную зарплату своим работникам, кто занят обрабатывающим производством, научными разработками, туризмом, народными промыслами. Оцениваем, что порядка 10 тысяч предпринимателей региона получат налоговую льготу. Кроме того, нововведения станут стимулом для возвращения в регион ранее "переехавших" предпринимателей", — цитирует пресс-служба слова Соколова.Налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения предлагается установить для социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по демонстрации кинофильмов, производству изделий народных художественных промыслов, розничной торговли сувенирами и изделиями НХП.Кроме того, налоговые льготы могут установить для бизнеса, который относится к "невосстановившимся" сферам – турагентствам, гостиницам, санаториям, а также организациям в области искусства, развлечений, творчества, спорта и отдыха; в сфере научно-исследовательских разработок, дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых. Налоговые льготы также коснутся предприятий по предоставлению продуктов питания и напитков и обрабатывающих производств."Для торгово-офисных объектов на 2023 год принято решение сохранить пониженную налоговую ставку на имущество на уровне 1,5%. В 2024 и 2025 годы ставка будет подниматься на 0,1 и составит 1,6% и 1,7% соответственно", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что разработанный законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов законодательного собрания Кировской области, и если народные избранники поддержат инициативу губернатора, то с 2023 года предприниматели смогут воспользоваться льготным налогообложением.

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https://ria.ru/20221014/lgoty-1823974942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр соколов, кировская область