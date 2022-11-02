https://ria.ru/20221102/muzei-1828718413.html
Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве
Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.11.2022
Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве
Музей Мирового океана и Национальный морской музей Чили договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале Минкультуры. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
2022-11-02T18:09
культура
новости культуры
чили
музей мирового океана
светлана сивкова
калининград
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Музей Мирового океана и Национальный морской музей Чили договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале Минкультуры."Решение было принято во время работы над экспозицией корпуса "Планета Океан". Один из залов посвящен морским музеям мира. Для него коллеги из Чили уже доставили первую партию экспонатов", — говорится в сообщении.Руководитель южноамериканского учреждения Андрес Родриго лично поблагодарил директора музея Светлану Сивкову за внимание к их работе и "выразил готовность продолжать диалог морских музеев-единомышленников".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, чили, музей мирового океана, светлана сивкова, калининград, россия
Культура, Новости культуры, Чили, Музей Мирового океана, Светлана Сивкова, Калининград, Россия
16:53 02.11.2022 (обновлено: 18:09 02.11.2022)
Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве
Минкульт: Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве