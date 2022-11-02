https://ria.ru/20221102/muzei-1828718413.html

Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве

Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.11.2022

Музей Мирового океана и Морской музей Чили договорились о сотрудничестве

Музей Мирового океана и Национальный морской музей Чили договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале Минкультуры. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:53

2022-11-02T16:53

2022-11-02T18:09

культура

новости культуры

чили

музей мирового океана

светлана сивкова

калининград

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826464245_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_4f1a804a67320ebc6c99966955729187.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Музей Мирового океана и Национальный морской музей Чили договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале Минкультуры."Решение было принято во время работы над экспозицией корпуса "Планета Океан". Один из залов посвящен морским музеям мира. Для него коллеги из Чили уже доставили первую партию экспонатов", — говорится в сообщении.Руководитель южноамериканского учреждения Андрес Родриго лично поблагодарил директора музея Светлану Сивкову за внимание к их работе и "выразил готовность продолжать диалог морских музеев-единомышленников".

https://ria.ru/20221029/zotov-1827610124.html

чили

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, чили, музей мирового океана, светлана сивкова, калининград, россия