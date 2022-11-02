https://ria.ru/20221102/moskva-1828591329.html
Бочкарев: в Москве готовы металлоконструкции метромостов между БКЛ и депо
Бочкарев: в Москве готовы металлоконструкции метромостов между БКЛ и депо - РИА Новости, 02.11.2022
Бочкарев: в Москве готовы металлоконструкции метромостов между БКЛ и депо
В Москве готовы металлоконструкции двух метромостов в составе соединительной ветки между станцией "Дывыдково" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и электродепо... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:52
2022-11-02T10:52
2022-11-02T12:40
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Недвижимость. В Москве готовы металлоконструкции двух метромостов в составе соединительной ветки между станцией "Дывыдково" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и электродепо "Аминьевское", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Два моста длиной около 370 и 380 метров представляют собой п-образные галереи из металлических конструкций, которые установлены на железобетонные пролетные строения. Начинается облицовка фасадной части мостов, а также обустройство кровли, защищающей пути от осадков", – сказал Бочкарев, уточнив, что помимо устройства металлоконструкций, завершены монолитные работы.В настоящее время, по его словам, строители приступили к устройству инженерных систем метромоста.Соединительная ветка между станцией "Давыдково" БКЛ и электродепо "Аминьевское" включает в себя примыкающую к тоннелю метро подземную часть, наземные участки, а также мосты, которые соединяют ветку непосредственно с электродепо
https://ria.ru/20221027/moskva-1827113972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Недвижимость
. В Москве готовы металлоконструкции двух метромостов в составе соединительной ветки между станцией "Дывыдково" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и электродепо "Аминьевское", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Два моста длиной около 370 и 380 метров представляют собой п-образные галереи из металлических конструкций, которые установлены на железобетонные пролетные строения. Начинается облицовка фасадной части мостов, а также обустройство кровли, защищающей пути от осадков", – сказал Бочкарев, уточнив, что помимо устройства металлоконструкций, завершены монолитные работы.
В настоящее время, по его словам, строители приступили к устройству инженерных систем метромоста.
Соединительная ветка между станцией "Давыдково" БКЛ и электродепо "Аминьевское" включает в себя примыкающую к тоннелю метро подземную часть, наземные участки, а также мосты, которые соединяют ветку непосредственно с электродепо