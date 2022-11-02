https://ria.ru/20221102/mobilizovannye-1828686055.html
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 02.11.2022
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:14
2022-11-02T15:14
2022-11-02T15:14
тульская область
тульская область
алексей дюмин
воздушно-десантные войска россии
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828685158_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_d86a681450925f047a359e9ad23b960f.jpg
ТУЛА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ, к месту выполнения боевых задач СВО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Военнослужащие отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.В пресс-службе отметили, что по инициативе губернатора было сделано все, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно: закуплена дополнительная экипировка, оборудование и автотранспорт. Дюмин поблагодарил малый и средний бизнес, неравнодушных жителей, которые в этом помогали.
https://ria.ru/20221026/vyplaty-1827027607.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828685158_152:0:1364:909_1920x0_80_0_0_d2fe1284d815ecf2892767e6f090c97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Воздушно-десантные войска России, Частичная мобилизация в России
ТУЛА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ, к месту выполнения боевых задач СВО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Военнослужащие отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.
"Это священная миссия. Спасибо вам за это. Спасибо и низкий поклон вашим матерям, отцам за то, что воспитали таких сыновей. Спасибо вашим жёнам, сёстрам, всем близким, которые поддерживают вас. Знайте, ваши семьи будут под особой опекой. Помощь им находится и будет находиться на постоянном контроле", - обратился к мобилизованным глава региона.
Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.
В пресс-службе отметили, что по инициативе губернатора было сделано все, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно: закуплена дополнительная экипировка, оборудование и автотранспорт. Дюмин
поблагодарил малый и средний бизнес, неравнодушных жителей, которые в этом помогали.