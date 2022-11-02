https://ria.ru/20221102/mobilizovannye-1828686055.html

Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО

Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 02.11.2022

Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:14

2022-11-02T15:14

2022-11-02T15:14

тульская область

тульская область

алексей дюмин

воздушно-десантные войска россии

частичная мобилизация в россии

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ТУЛА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ, к месту выполнения боевых задач СВО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Военнослужащие отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.В пресс-службе отметили, что по инициативе губернатора было сделано все, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно: закуплена дополнительная экипировка, оборудование и автотранспорт. Дюмин поблагодарил малый и средний бизнес, неравнодушных жителей, которые в этом помогали.

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тульская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии