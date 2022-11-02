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Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 02.11.2022
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Тульская область
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Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 02.11.2022
Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:14
2022-11-02T15:14
тульская область
тульская область
алексей дюмин
воздушно-десантные войска россии
частичная мобилизация в россии
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ТУЛА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ, к месту выполнения боевых задач СВО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Военнослужащие отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.В пресс-службе отметили, что по инициативе губернатора было сделано все, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно: закуплена дополнительная экипировка, оборудование и автотранспорт. Дюмин поблагодарил малый и средний бизнес, неравнодушных жителей, которые в этом помогали.
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тульская область, алексей дюмин, воздушно-десантные войска россии, частичная мобилизация в россии
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Воздушно-десантные войска России, Частичная мобилизация в России
15:14 02.11.2022
 

Глава Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО

© Фото : пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проводил мобилизованных туляков в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : пресс-службы правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проводил мобилизованных туляков в зону СВО
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в среду принял участие в отправке мобилизованных туляков, проходивших подготовку и боевое слаживание в 51-м полку 106-й дивизии ВДВ, к месту выполнения боевых задач СВО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Военнослужащие отбыли для прохождения боевого слаживания на полигоны министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне СВО.
"Это священная миссия. Спасибо вам за это. Спасибо и низкий поклон вашим матерям, отцам за то, что воспитали таких сыновей. Спасибо вашим жёнам, сёстрам, всем близким, которые поддерживают вас. Знайте, ваши семьи будут под особой опекой. Помощь им находится и будет находиться на постоянном контроле", - обратился к мобилизованным глава региона.
Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.
В пресс-службе отметили, что по инициативе губернатора было сделано все, чтобы боевое слаживание прошло максимально эффективно: закуплена дополнительная экипировка, оборудование и автотранспорт. Дюмин поблагодарил малый и средний бизнес, неравнодушных жителей, которые в этом помогали.
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:15Тульская область
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминВоздушно-десантные войска РоссииЧастичная мобилизация в России
 
 
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