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Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20221102/mobilizovannye-1828616481.html
Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных
Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым предоставил ряд новых мер поддержки и льгот для семей мобилизованных жителей республики, сообщила... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:02
2022-11-02T12:02
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым предоставил ряд новых мер поддержки и льгот для семей мобилизованных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.Ранее сообщалось, что власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, а также выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство."Глава Ингушетии подписал указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации". В рамках данного документа ряд министерств и ведомств региона будут оказывать помощь семьям участников СВО", - говорится в сообщении.В частности, мобилизованные смогут вне очереди зачислять в детсады своих детей, для них также отменяется родительская плата за посещение детсада, ученики 5-11-х классов будут получать бесплатное горячее питание в школах, абитуриентам из числа родственников участников СВО предоставляется приоритетное право поступления в колледжи, а также рассрочка при оплате обучения. Также дети мобилизованных жителей региона будут отправляться бесплатно на отдых и лечение.Для родителей мобилизованных будет организован профилактический осмотр в медучреждениях региона, также они смогут рассчитывать на обеспечение лекарствами, прописанными врачом. Безработным членам семей мобилизованных помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся соцвыплат."В соответствии с указом минфин республики освободит на год мобилизованных, а также членов их семей от уплаты транспортного налога. Кроме того, они будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю", - отмечает пресс-служба.Также родственники участников СВО могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, прием вне очереди в органах государственной власти региона."Все льготы для мобилизованных, которые были нами ранее озвучены, мы дополнили и юридически оформили. Их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, которые пошли защищать нашу страну, свою Родину. Кому, как не нам, заботиться об их семьях?! Мы все должны поддержать их, придать им уверенности, что их семьи не будут ни в чем нуждаться", - заявил Калиматов.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823221700.html
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
12:02 02.11.2022
 
Власти Ингушетии расширили меры поддержки семей мобилизованных

Глава Ингушетии Калиматов подписал указ о расширении мер поддержки семей мобилизованных

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым предоставил ряд новых мер поддержки и льгот для семей мобилизованных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, а также выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
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"Глава Ингушетии подписал указ "О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации". В рамках данного документа ряд министерств и ведомств региона будут оказывать помощь семьям участников СВО", - говорится в сообщении.
В частности, мобилизованные смогут вне очереди зачислять в детсады своих детей, для них также отменяется родительская плата за посещение детсада, ученики 5-11-х классов будут получать бесплатное горячее питание в школах, абитуриентам из числа родственников участников СВО предоставляется приоритетное право поступления в колледжи, а также рассрочка при оплате обучения. Также дети мобилизованных жителей региона будут отправляться бесплатно на отдых и лечение.
Для родителей мобилизованных будет организован профилактический осмотр в медучреждениях региона, также они смогут рассчитывать на обеспечение лекарствами, прописанными врачом. Безработным членам семей мобилизованных помогут в поиске подходящей работы, оформлении полагающихся соцвыплат.
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"В соответствии с указом минфин республики освободит на год мобилизованных, а также членов их семей от уплаты транспортного налога. Кроме того, они будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю", - отмечает пресс-служба.
Также родственники участников СВО могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, прием вне очереди в органах государственной власти региона.
"Все льготы для мобилизованных, которые были нами ранее озвучены, мы дополнили и юридически оформили. Их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, которые пошли защищать нашу страну, свою Родину. Кому, как не нам, заботиться об их семьях?! Мы все должны поддержать их, придать им уверенности, что их семьи не будут ни в чем нуждаться", - заявил Калиматов.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовЧастичная мобилизация в РоссииРоссияОбщество
 
 
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