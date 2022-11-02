https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828781484.html

Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации

Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022

Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации

Военком Елецкого района Липецкой области уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации, сообщило правительство региона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:19

2022-11-02T19:19

2022-11-02T19:19

специальная военная операция на украине

липецкая область

сергей шойгу

елецкий район

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Военком Елецкого района Липецкой области уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации, сообщило правительство региона."По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", - говорится в сообщении.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221102/voenkom-1828635179.html

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липецкая область, сергей шойгу, елецкий район, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин