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Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828781484.html
Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации
Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022
Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации
Военком Елецкого района Липецкой области уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации, сообщило правительство региона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:19
2022-11-02T19:19
специальная военная операция на украине
липецкая область
сергей шойгу
елецкий район
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Военком Елецкого района Липецкой области уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации, сообщило правительство региона."По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", - говорится в сообщении.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221102/voenkom-1828635179.html
липецкая область
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липецкая область, сергей шойгу, елецкий район, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Сергей Шойгу, Елецкий район, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
19:19 02.11.2022
 
Липецкого районного военкома уволили за ошибки при частичной мобилизации

В Липецкой области уволили районного военкома Селянина за ошибки при частичной мобилизации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Военком Елецкого района Липецкой области уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации, сообщило правительство региона.
"По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", - говорится в сообщении.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьСергей ШойгуЕлецкий районГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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