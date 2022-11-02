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В России создали контакты для многосекционного термоэлемента

В России создали контакты для многосекционного термоэлемента - РИА Новости, 02.11.2022

В России создали контакты для многосекционного термоэлемента

Повысить качество работы термоэлектрических устройств для нужд космонавтики, медицины и научных исследований удастся с помощью новых высокопрочных контактов,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:00

2022-11-02T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

национальный исследовательский университет «миэт»

москва

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Повысить качество работы термоэлектрических устройств для нужд космонавтики, медицины и научных исследований удастся с помощью новых высокопрочных контактов, полученных учеными НИУ МИЭТ, уверены в вузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Electronic Materials.Суть термоэлектрического преобразования энергии заключаются в получении положительных и отрицательных температур из электричества и генерации электричества из температурной разности, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Работа термоэлектриков базируется на двух научных принципах — эффектах Пельтье и Зеебека. Первый заключается в том, что при пропускании электрического тока между двумя разнородными проводниками в месте их контакта, в зависимости от направления тока, будет выделяться либо тепло, либо холод.Согласно формулировке второго эффекта, если контакт одного такого проводника нагреть, а другой охладить, то между ними появится электродвижущая сила, пояснили в НИУ МИЭТ.Аппаратура на базе термоэлектрических принципов востребована в ряде основополагающих промышленных отраслей. К примеру, ее используют для поддержания низких температур в медицине и науке, для питания бортовых систем космических кораблей и энергообеспечения современных раций.В этих и других сферах роль контактов одна из ключевых, так как от них зависит стабильность работы термоэлектрического преобразователя и его механическая прочность, уточнили ученые вуза.По его словам, контакты нужной прочности были получены с помощью метода электрохимического осаждения.В своем большинстве контактные слои составляют порядка 300 нанометров толщиной. В то же время для предотвращения разрушения материала контакта в процессе использования его толщина должна быть больше 5 микрометров. Полученные образцы достигают 12 микрометров толщиной, имеют низкое сопротивление и могут обеспечивать работу термоэлектрических устройств при температуре до 600 Кельвинов (К)."Наши результаты открыли путь к получению более высокотемпературных контактов с предварительно напиленными слоями из тугоплавких металлов. Также после получения высококачественных образцов одного из ключевых звеньев термоэлектрических систем можно работать над дальнейшим совершенствованием их характеристик в целом", — дополнил специалист.Он обратил внимание, что создание высокопрочных контактов было одним из значимых шагов в разработке многосекционного термоэлектрического элемента. Согласно планам исследователей, он сможет функционировать в температурной области от 300 до 1200 К.Подобный прибор может быть востребован во всех областях применения термоэлектриков, в том числе на крайнем Севере, резюмировал исследователь.В НИУ МИЭТ работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030" и гранта РНФ "20-19-00494".

https://ria.ru/20210603/miet-1735227003.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, национальный исследовательский университет «миэт», москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)