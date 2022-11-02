https://ria.ru/20221102/lenfilm-1828688435.html

"Ленфильм" снимет фэнтези о русских богатырях, доживших до наших дней

"Ленфильм" снимет фэнтези о русских богатырях, доживших до наших дней - РИА Новости, 02.11.2022

"Ленфильм" снимет фэнтези о русских богатырях, доживших до наших дней

Киностудия "Ленфильм" планирует снять фэнтези-сериал "Витязи" о русских богатырях, доживших до современности, сообщает пресс-служба киностудии. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:11

2022-11-02T15:11

2022-11-02T15:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" планирует снять фэнтези-сериал "Витязи" о русских богатырях, доживших до современности, сообщает пресс-служба киностудии."Витязи" – жанровый эксперимент из восьми серий. Он выиграл грант Института развития интернета.В настоящее время идет работа над сценарием. В дримкасте проекта: Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская, Виктория Исакова.Это "сложносочиненная супергероика", где за основу берутся сказки и былины отечественного фольклора. Авторы "Витязей" хотят доказать, что из этого может получиться что-то не менее интересное, чем "Мстители" или "Хранители": ведь богатыри, охранявшие Древнюю Русь, ассоциируются в народной памяти с самыми настоящими подвигами. "Главная цель проекта – адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории, сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов", — отмечается в сообщении."Витязи" — исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям", — отметил председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук, слова которого приводятся в сообщении.Съемки сериала "Витязи" планируют начать в 2023 году.

https://ria.ru/20221006/parma-1821660632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, ленфильм, институт развития интернета, фольклор, кино и сериалы