https://ria.ru/20221102/lavrov-1828735485.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 02.11.2022

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан созвонились в среду и обменялись мнениями о текущей региональной... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:22

2022-11-02T17:22

2022-11-02T17:39

в мире

персидский залив

мид ирана

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сергей лавров

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иран

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан созвонились в среду и обменялись мнениями о текущей региональной проблематике, акцентировав внимание на ситуации в Персидском заливе, сообщили в МИД РФ."Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что два министра подтвердили общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления имеющихся в регионе противоречий политико-дипломатическим путем с учетом интересов ближневосточных государств."Отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира", - также говорится в сообщении российского МИД.Главы МИД РФ и Ирана также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и другие вопросы взаимного интереса, отметили в ведомстве.Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Ранее иранское министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвинили спецслужбы Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля в организации беспорядков в Иране.

https://ria.ru/20221102/iran-1828643139.html

https://ria.ru/20221101/vetryaki-1828441921.html

https://ria.ru/20221102/peregovory-1828728906.html

персидский залив

россия

тегеран (город)

иран

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в мире, персидский залив, мид ирана, россия, цены на нефть, сергей лавров, тегеран (город), иран