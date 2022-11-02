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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 02.11.2022
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 02.11.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан созвонились в среду и обменялись мнениями о текущей региональной... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:22
2022-11-02T17:39
в мире
персидский залив
мид ирана
россия
цены на нефть
сергей лавров
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан созвонились в среду и обменялись мнениями о текущей региональной проблематике, акцентировав внимание на ситуации в Персидском заливе, сообщили в МИД РФ."Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что два министра подтвердили общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления имеющихся в регионе противоречий политико-дипломатическим путем с учетом интересов ближневосточных государств."Отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира", - также говорится в сообщении российского МИД.Главы МИД РФ и Ирана также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и другие вопросы взаимного интереса, отметили в ведомстве.Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Ранее иранское министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвинили спецслужбы Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля в организации беспорядков в Иране.
https://ria.ru/20221102/iran-1828643139.html
https://ria.ru/20221101/vetryaki-1828441921.html
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в мире, персидский залив, мид ирана, россия, цены на нефть, сергей лавров, тегеран (город), иран
В мире, Персидский залив, МИД Ирана, Россия, Цены на нефть, Сергей Лавров, Тегеран (город), Иран
17:22 02.11.2022 (обновлено: 17:39 02.11.2022)
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров и глава МИД Ирана Амирабдоллахиан обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан созвонились в среду и обменялись мнениями о текущей региональной проблематике, акцентировав внимание на ситуации в Персидском заливе, сообщили в МИД РФ.
"Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении ведомства.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Песков назвал возможное нападение Ирана на Саудовскую Аравию домыслами
Отмечается, что два министра подтвердили общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления имеющихся в регионе противоречий политико-дипломатическим путем с учетом интересов ближневосточных государств.
"Отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира", - также говорится в сообщении российского МИД.
Главы МИД РФ и Ирана также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и другие вопросы взаимного интереса, отметили в ведомстве.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Москва и Тегеран обсуждают проекты ветряных электростанций в Иране
Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории.
Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Ранее иранское министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции обвинили спецслужбы Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля в организации беспорядков в Иране.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Глава МИД Ирана обсудит с Боррелем состояние переговоров по ядерной сделке
 
В миреПерсидский заливМИД ИранаРоссияЦены на нефтьСергей ЛавровТегеран (город)Иран
 
 
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