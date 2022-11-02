https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт - РИА Новости, 02.11.2022
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт
Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:53
2022-11-02T19:53
2022-11-02T19:53
туризм
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год."Уверен, что Крым – один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям. До 1 декабря мы проработаем и внесем свои предложения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что предложения будут внесены в правительство страны.
https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, сергей аксенов (политик), туризм, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Туризм, Новости - Туризм
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт
Глава Крыма Аксенов заявил о планах превратить республику в круглогодичный морской курорт