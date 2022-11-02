https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html

Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт

Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт - РИА Новости, 02.11.2022

Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт

Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:53

2022-11-02T19:53

2022-11-02T19:53

туризм

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год."Уверен, что Крым – один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям. До 1 декабря мы проработаем и внесем свои предложения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что предложения будут внесены в правительство страны.

https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html

https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, сергей аксенов (политик), туризм, новости - туризм