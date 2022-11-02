Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221102/krym-1828792195.html
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт - РИА Новости, 02.11.2022
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт
Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:53
2022-11-02T19:53
туризм
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год."Уверен, что Крым – один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям. До 1 декабря мы проработаем и внесем свои предложения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что предложения будут внесены в правительство страны.
https://ria.ru/20221102/turizm-1828728457.html
https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, сергей аксенов (политик), туризм, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Туризм, Новости - Туризм
19:53 02.11.2022
 
Аксенов заявил о планах превратить Крым в круглогодичный курорт

Глава Крыма Аксенов заявил о планах превратить республику в круглогодичный морской курорт

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Крым сформирует свои предложения по созданию круглогодичного морского курорта, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:00Туризм
В правительство внесут туристический мастер-план по России
"Уверен, что Крым – один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям. До 1 декабря мы проработаем и внесем свои предложения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что предложения будут внесены в правительство страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:32Специальная военная операция на Украине
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
 
ТуризмРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала