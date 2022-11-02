https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html

В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях

В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях - РИА Новости, 02.11.2022

В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях

На всех национализированных в Крыму предприятиях украинских олигархов создали временные администрации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:55

2022-11-02T17:55

2022-11-02T19:29

республика крым

экономика

владимир константинов

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. На всех национализированных в Крыму предприятиях украинских олигархов создали временные администрации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Люди как работали, так и работают, никаких проблем нет", — сказал он. Константинов добавил, что власти продолжат составлять списки принадлежащих украинским олигархам предприятий, которые подлежат национализации.Как он сообщил ранее в Telegram-канале, в собственность республики уже передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив".В частности, по его словам, депутаты внесли изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, которое подлежит национализации.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества крупных украинских бизнесменов, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.

https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html

https://ria.ru/20220602/natsionalizatsiya-1792704550.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, экономика, владимир константинов, россия, украина