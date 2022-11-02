https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html
В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях
В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях - РИА Новости, 02.11.2022
В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях
На всех национализированных в Крыму предприятиях украинских олигархов создали временные администрации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:55
2022-11-02T17:55
2022-11-02T19:29
республика крым
экономика
владимир константинов
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. На всех национализированных в Крыму предприятиях украинских олигархов создали временные администрации, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Люди как работали, так и работают, никаких проблем нет", — сказал он. Константинов добавил, что власти продолжат составлять списки принадлежащих украинским олигархам предприятий, которые подлежат национализации.Как он сообщил ранее в Telegram-канале, в собственность республики уже передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив".В частности, по его словам, депутаты внесли изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, которое подлежит национализации.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества крупных украинских бизнесменов, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.
https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
https://ria.ru/20220602/natsionalizatsiya-1792704550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, экономика, владимир константинов, россия, украина
Республика Крым, Экономика, Владимир Константинов, Россия, Украина
17:55 02.11.2022 (обновлено: 19:29 02.11.2022)
В Крыму создали временные администрации на национализированных предприятиях
Власти Крыма создали временные администрации на национализированных в Крыму предприятиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости.
На всех национализированных в Крыму предприятиях украинских олигархов создали временные администрации, сообщил
глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Люди как работали, так и работают, никаких проблем нет", — сказал он.
Константинов добавил, что власти продолжат составлять списки принадлежащих украинским олигархам предприятий, которые подлежат национализации.
Как он сообщил ранее в Telegram-канале, в собственность республики уже передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив".
В частности, по его словам, депутаты внесли изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, которое подлежит национализации.
Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества крупных украинских бизнесменов, связанных с киевской властью, в их числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.