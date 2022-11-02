https://ria.ru/20221102/kreml-1828348516.html

Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут

Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут - РИА Новости, 02.11.2022

Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут

Ровно 85 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. История одного из самых ярких символов столицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:07

2022-11-02T11:07

2022-11-02T11:07

фото

москва

спасская башня

государственный кремлевский дворец

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Ровно 85 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. История одного из самых ярких символов столицы — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, спасская башня, государственный кремлевский дворец