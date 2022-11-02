Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут
После революции 1917 года не раз возникал вопрос о замене царских орлов на башнях Кремля фигурами, символизирующими новый период в жизни страны. Обсуждались разные варианты: гербы СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом или даже простые флажки. В итоге решили, что это будут звезды.
После революции 1917 года не раз возникал вопрос о замене царских орлов на башнях Кремля фигурами, символизирующими новый период в жизни страны. Обсуждались разные варианты: гербы СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом или даже простые флажки. В итоге решили, что это будут звезды.
Первые пятиконечные звезды появились на Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях в 1935 году. Каркас был сделан из стали, в центре уральскими самоцветами выложен символ Советской России — серп и молот. Для этого использовали александрит, аметист, горный хрусталь, аквамарин, топазы и даже позолоту.
Первые пятиконечные звезды появились на Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях в 1935 году. Каркас был сделан из стали, в центре уральскими самоцветами выложен символ Советской России — серп и молот. Для этого использовали александрит, аметист, горный хрусталь, аквамарин, топазы и даже позолоту.
Однако очень скоро стало понятно, что конструкция неудачная: копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть, золото потеряло блеск. Замаскировать проблему не помогали даже прожекторные лучи, которые направляли на звезды по вечерам.
Однако очень скоро стало понятно, что конструкция неудачная: копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть, золото потеряло блеск. Замаскировать проблему не помогали даже прожекторные лучи, которые направляли на звезды по вечерам.
Тогда решено было заменить звезды на новые, светящиеся, и добавить еще одну — на угловую Водовзводную башню, где до этого не было никакого геральдического символа.
Тогда решено было заменить звезды на новые, светящиеся, и добавить еще одну — на угловую Водовзводную башню, где до этого не было никакого геральдического символа.
Стройная и гармоничная Водовзводная башня выходит на магистраль, которая завершается Большим Каменным мостом, прекрасно с него просматривается, и оставить ее с металлическим флюгером казалось невозможным.
Стройная и гармоничная Водовзводная башня выходит на магистраль, которая завершается Большим Каменным мостом, прекрасно с него просматривается, и оставить ее с металлическим флюгером казалось невозможным.
Новые рубиновые красавицы вспыхнули над кремлевскими башнями 2 ноября 1937 года. Эскизы разработал народный художник СССР Федор Федоровский, который проектировал и первые звезды. Он предложил цвет стекла, определил форму и рисунок, а также размеры в зависимости от архитектуры и высоты каждой башни.
Новые рубиновые красавицы вспыхнули над кремлевскими башнями 2 ноября 1937 года. Эскизы разработал народный художник СССР Федор Федоровский, который проектировал и первые звезды. Он предложил цвет стекла, определил форму и рисунок, а также размеры в зависимости от архитектуры и высоты каждой башни.
Пропорции и размеры были выбраны настолько удачно, что новые звезды с земли кажутся одинаковыми, хотя украшают башни различной высоты.
Пропорции и размеры были выбраны настолько удачно, что новые звезды с земли кажутся одинаковыми, хотя украшают башни различной высоты.
Для звезд создали специальное стекло, которое имело разную плотность, пропускало красные лучи определенной длины волн, было устойчивым к перепадам температуры, не обесцвечивалось и не разрушалось под воздействием солнечной радиации.
Для звезд создали специальное стекло, которое имело разную плотность, пропускало красные лучи определенной длины волн, было устойчивым к перепадам температуры, не обесцвечивалось и не разрушалось под воздействием солнечной радиации.
Рубиновый слой стекла дополняют матово-белый и хрустальный. Это позволяет равномерно распространять световой пучок установленных внутри ламп.
Рубиновый слой стекла дополняют матово-белый и хрустальный. Это позволяет равномерно распространять световой пучок установленных внутри ламп.
Вес новых звезд — как у старых, по тонне каждая. Но в отличие от прежних, установлены они с учетом агрессии среды, умеют поворачиваться, как флюгер, и выдерживают критическую ветровую нагрузку. Ни одна не сорвалась даже во время московских ураганов.
Вес новых звезд — как у старых, по тонне каждая. Но в отличие от прежних, установлены они с учетом агрессии среды, умеют поворачиваться, как флюгер, и выдерживают критическую ветровую нагрузку. Ни одна не сорвалась даже во время московских ураганов.
Моют звезды каждые пять лет, а раз в месяц для поддержания надежной работы оборудования проводят плановую профилактику.
Моют звезды каждые пять лет, а раз в месяц для поддержания надежной работы оборудования проводят плановую профилактику.
Добраться до звезд непросто. Всякий раз, когда нужно провести техническое обслуживание, сооружают специальные леса.
Добраться до звезд непросто. Всякий раз, когда нужно провести техническое обслуживание, сооружают специальные леса.
За всю историю звезд они гасли лишь дважды. Первый раз их выключали во время войны в целях маскировки, второй — когда Никита Михалков снимал на Васильевском спуске эпизод "Сибирского цирюльника".
За всю историю звезд они гасли лишь дважды. Первый раз их выключали во время войны в целях маскировки, второй — когда Никита Михалков снимал на Васильевском спуске эпизод "Сибирского цирюльника".