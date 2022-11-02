Рейтинг@Mail.ru
Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/kreml-1828348516.html
Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут
Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут - РИА Новости, 02.11.2022
Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут
Ровно 85 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. История одного из самых ярких символов столицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:07
2022-11-02T11:07
фото
москва
спасская башня
государственный кремлевский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
Ровно 85 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. История одного из самых ярких символов столицы — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, спасская башня, государственный кремлевский дворец
Фото, Москва, Спасская башня, Государственный Кремлевский дворец
11:07 02.11.2022
 

Рубиновые звезды Кремля: по тонне каждая, умеют поворачиваться и не гаснут

Читать ria.ru в
Ровно 85 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. История одного из самых ярких символов столицы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк

После революции 1917 года не раз возникал вопрос о замене царских орлов на башнях Кремля фигурами, символизирующими новый период в жизни страны. Обсуждались разные варианты: гербы СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом или даже простые флажки. В итоге решили, что это будут звезды.

Звезда на Спасской башне Московского Кремля
1 из 13

После революции 1917 года не раз возникал вопрос о замене царских орлов на башнях Кремля фигурами, символизирующими новый период в жизни страны. Обсуждались разные варианты: гербы СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом или даже простые флажки. В итоге решили, что это будут звезды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в медиабанк

Первые пятиконечные звезды появились на Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях в 1935 году. Каркас был сделан из стали, в центре уральскими самоцветами выложен символ Советской России — серп и молот. Для этого использовали александрит, аметист, горный хрусталь, аквамарин, топазы и даже позолоту.

Установка звезды на Спасской башне Кремля
2 из 13

Первые пятиконечные звезды появились на Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях в 1935 году. Каркас был сделан из стали, в центре уральскими самоцветами выложен символ Советской России — серп и молот. Для этого использовали александрит, аметист, горный хрусталь, аквамарин, топазы и даже позолоту.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в медиабанк

Однако очень скоро стало понятно, что конструкция неудачная: копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть, золото потеряло блеск. Замаскировать проблему не помогали даже прожекторные лучи, которые направляли на звезды по вечерам.

Бригадир верхолазов Мосэнерго М. Н. Матюшкин во время ремонтных работ у звезды на Троицкой башне Кремля. 1967 год
3 из 13

Однако очень скоро стало понятно, что конструкция неудачная: копоть, пыль и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадками, заставили самоцветы потускнеть, золото потеряло блеск. Замаскировать проблему не помогали даже прожекторные лучи, которые направляли на звезды по вечерам.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Тогда решено было заменить звезды на новые, светящиеся, и добавить еще одну — на угловую Водовзводную башню, где до этого не было никакого геральдического символа.

Спасская и Царская башни Московского Кремля
4 из 13

Тогда решено было заменить звезды на новые, светящиеся, и добавить еще одну — на угловую Водовзводную башню, где до этого не было никакого геральдического символа.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Стройная и гармоничная Водовзводная башня выходит на магистраль, которая завершается Большим Каменным мостом, прекрасно с него просматривается, и оставить ее с металлическим флюгером казалось невозможным.

Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
5 из 13

Стройная и гармоничная Водовзводная башня выходит на магистраль, которая завершается Большим Каменным мостом, прекрасно с него просматривается, и оставить ее с металлическим флюгером казалось невозможным.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в медиабанк

Новые рубиновые красавицы вспыхнули над кремлевскими башнями 2 ноября 1937 года. Эскизы разработал народный художник СССР Федор Федоровский, который проектировал и первые звезды. Он предложил цвет стекла, определил форму и рисунок, а также размеры в зависимости от архитектуры и высоты каждой башни.

Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
6 из 13

Новые рубиновые красавицы вспыхнули над кремлевскими башнями 2 ноября 1937 года. Эскизы разработал народный художник СССР Федор Федоровский, который проектировал и первые звезды. Он предложил цвет стекла, определил форму и рисунок, а также размеры в зависимости от архитектуры и высоты каждой башни.

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Пропорции и размеры были выбраны настолько удачно, что новые звезды с земли кажутся одинаковыми, хотя украшают башни различной высоты.

Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
7 из 13

Пропорции и размеры были выбраны настолько удачно, что новые звезды с земли кажутся одинаковыми, хотя украшают башни различной высоты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Для звезд создали специальное стекло, которое имело разную плотность, пропускало красные лучи определенной длины волн, было устойчивым к перепадам температуры, не обесцвечивалось и не разрушалось под воздействием солнечной радиации.

Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
8 из 13

Для звезд создали специальное стекло, которое имело разную плотность, пропускало красные лучи определенной длины волн, было устойчивым к перепадам температуры, не обесцвечивалось и не разрушалось под воздействием солнечной радиации.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк

Рубиновый слой стекла дополняют матово-белый и хрустальный. Это позволяет равномерно распространять световой пучок установленных внутри ламп.

Рубиновая звезда на Спасской башне Московского Кремля
9 из 13

Рубиновый слой стекла дополняют матово-белый и хрустальный. Это позволяет равномерно распространять световой пучок установленных внутри ламп.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанк

Вес новых звезд — как у старых, по тонне каждая. Но в отличие от прежних, установлены они с учетом агрессии среды, умеют поворачиваться, как флюгер, и выдерживают критическую ветровую нагрузку. Ни одна не сорвалась даже во время московских ураганов.

Луна над Спасской башней Московского Кремля
10 из 13

Вес новых звезд — как у старых, по тонне каждая. Но в отличие от прежних, установлены они с учетом агрессии среды, умеют поворачиваться, как флюгер, и выдерживают критическую ветровую нагрузку. Ни одна не сорвалась даже во время московских ураганов.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанк

Моют звезды каждые пять лет, а раз в месяц для поддержания надежной работы оборудования проводят плановую профилактику.

Спасская башня Кремля
11 из 13

Моют звезды каждые пять лет, а раз в месяц для поддержания надежной работы оборудования проводят плановую профилактику.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Добраться до звезд непросто. Всякий раз, когда нужно провести техническое обслуживание, сооружают специальные леса.

Вид на Московский кремль
12 из 13

Добраться до звезд непросто. Всякий раз, когда нужно провести техническое обслуживание, сооружают специальные леса.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

За всю историю звезд они гасли лишь дважды. Первый раз их выключали во время войны в целях маскировки, второй — когда Никита Михалков снимал на Васильевском спуске эпизод "Сибирского цирюльника".

Вид из окна Дома Пашкова на Боровицкую башню и Водовзводную башню московского Кремля
13 из 13

За всю историю звезд они гасли лишь дважды. Первый раз их выключали во время войны в целях маскировки, второй — когда Никита Михалков снимал на Васильевском спуске эпизод "Сибирского цирюльника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
 
ФотоМоскваСпасская башняГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала