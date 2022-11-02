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Рубиновые звезды на башнях Московского Кремля

Рубиновые звезды на башнях Московского Кремля - РИА Новости, 02.11.2022

Рубиновые звезды на башнях Московского Кремля

Московский Кремль – древнейшая и центральная часть Москвы на Боровицком холме, на левом берегу реки Москвы. Его стены и башни были возведены из белого камня в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:08

2022-11-02T02:08

2022-11-02T02:08

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москва

московский кремль

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Московский Кремль – древнейшая и центральная часть Москвы на Боровицком холме, на левом берегу реки Москвы. Его стены и башни были возведены из белого камня в 1367 году, а в 1485-1495 годах – из кирпича. В современном Кремле насчитывается 20 башен. В 1650-х годах на вершине шатра главной башни Кремля (Спасской) водрузили герб российской империи – двуглавый орел. Позднее гербы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля: Никольской, Троицкой, Боровицкой. После революции 1917 года возник вопрос о замене царских орлов на башнях Кремля на фигуры, символизирующие новый период в жизни страны, – гербы СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом, или на простые флажки, как на других башнях. В итоге решили установить звезды. Однако это требовало больших расходов, которые в тот период советская власть позволить себе не могла. В августе 1935 года было опубликовано решение Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами с серпом и молотом к 7 ноября 1935 года. До этого, еще в 1930 году власти запрашивали художника Игоря Грабаря об исторической ценности орлов. Он выяснил, что они менялись на башнях раз в столетие или чаще. Самым старым оказался орел на Троицкой башне – 1870 года, самым новым – на Спасской – 1912 года. В докладной запискеГрабарь сообщил, что "ни один из существующих сейчас на кремлевских башнях орлов не представляет памятника старины и в качестве такового не может быть защищаем". Все четыре двуглавых орла с башен Кремля сняли 18 октября 1935 года.После этого их экспонировали в Парке культуры и отдыха, а затем переплавили.24 октября 1935 года на Спасскую башню водрузили первую пятиконечную звезду.С 25 по 27 октября звезды появились на Троицкой, Никольской и Боровицкой башнях.Звезды изготовили из красной листовой меди, которую закрепили на металлическом каркасе. На звездах разместили бронзовые эмблемы серпа и молота. Их инкрустировали горным хрусталем, топазом, аметистом, аквамарином, александритом. Каждый камень весил до 20 граммов, а каждая звезда – около тонны. Первые звезды украшали Кремль не долго. Уже через год из-за воздействия осадков самоцветы потускнели. К тому же они не в полной мере вписывались в архитектурный ансамбль Кремля из-за своих размеров. В мае 1937 года было решено заменить звезды на новые, светящиеся, рубиновые.Тогда же к четырем башням со звездами добавили пятую – Водовзводную.2 ноября 1937 года новые звезды зажглись над Кремлем.В их создании участвовали свыше 20 предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительной, электротехнической и стекольной промышленности, научно-исследовательские и проектные институты. Эскизы новых звезд разработал народный художник СССР Федор Федоровский. Он предложил рубиновый цвет стекла, определил форму и рисунок звезд, их размеры в зависимости от архитектуры и высоты башен.Пропорции и размеры были выбраны удачно: новые звезды, несмотря на то, что их установили на башнях различной высоты, кажутся одинаковыми. Достичь этого удалось благодаря различной величине звезд. Самая маленькая горит на Водовзводной башне, расположенной в низине: расстояние между концами ее лучей три метра. На Боровицкой и Троицкой – звезды крупнее – 3,2 и 3,5 метра. Самые большие звезды установлены на Спасской и Никольской башнях, размах их лучей – 3,75 метра.Для равномерного и яркого освещения звезд на Московском электроламповом заводе были изготовлены специальные лампы накаливания мощностью в пять киловатт для звезд Спасской, Никольской и Троицкой башен, и 3,7 киловатт для звезд Боровицкой и Водовзводной. Для предохранения от перегрева разработали особую вентиляционную систему.Для надежной работы в каждой лампе смонтировали две нити (спирали) накаливания. Если одна из них перегорала, то лампа продолжала светиться с уменьшенной яркостью, а автоматическое устройство сигнализировало на пульт управления о неисправности. Лампы обладали чрезвычайно высокой световой отдачей. Температура нити накаливания достигала 2800°С. Под руководством известного специалиста-стекольщика Никанора Курочкина для звезд было создано специальное рубиновое стекло, которое пропускало красные лучи определенной длины волн, было устойчивым к перепадам температуры, механически прочным, не обесцвечивалось и не разрушалось от солнечной радиации.Чтобы свет равномерно рассеивался, каждая звезда имела двойное остекление: внутреннее, из молочного стекла, толщиной два миллиметра, и наружное, из рубинового стекла, толщиной шесть-семь миллиметров. Для большей контрастности и выявления лучистой формы звезд в них вставляли рубиновое стекло разных оттенков.Внешний контур и узор каждой звезды были обрамлены деталями из красной листовой меди, позолоченной гальваническим способом. В отличие от первых звезд, рубиновые имеют три разных рисунка (Спасская, Троицкая и Боровицкая одинаковые по рисунку).Кремлевские звезды – сложная инженерно-техническая конструкция с функцией флюгера. Несмотря на большую массу (около тонны), они легко вращаются. Благодаря своей форме звезды всегда устанавливаются лобовой стороной против ветра.Управление оборудованием и механизмами для обслуживания звезд расположено на центральном пункте в Троицкой башне. На него подаются сведения о работе ламп.В годы Великой Отечественной войны звезды пострадали. От осколков снарядов зенитной артиллерии на рубиновых стеклах появились трещины и пробоины. Во время реконструкции в 1945-1946 годах их остекление заменили на трехслойное из хрусталя, рубинового и молочного стекла. Рубиновым стеклам на звездах Спасской, Троицкой и Боровицкой башен придали выпуклую форму.В 1974 году был произведен капитальный ремонт звезд Спасской и Никольской башен.В 1980 году были установлены электрические лебедки для замены ламп в звездах и монтажа оборудования, но основные механизмы остались образца 1937 года.В 2016 году лампы в звездах трех башен заменили на экономичные металлогалогенные,Рубиновые звезды на башнях Кремля горят днем и ночью.За всю свою историю они гасли лишь дважды. Первый раз их выключали во время войны в целях маскировки. Второй раз – во время сьемок фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". За кремлевскими звездами всегда тщательно ухаживали. Каждую из них чистят раз в пять лет. Плановый осмотр проводится регулярно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московский кремль