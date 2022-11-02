https://ria.ru/20221102/koronavirus-1828594456.html

В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19

Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:05

2022-11-02T11:05

2022-11-02T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1320 человек, на 11,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах."Выздоровел за сутки 10 241 человек, или на 10% больше в сравнении с 1 ноября 2022 года.Выявлено 6385 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии