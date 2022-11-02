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В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221102/koronavirus-1828594456.html
В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19
Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:05
2022-11-02T11:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1320 человек, на 11,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах."Выздоровел за сутки 10 241 человек, или на 10% больше в сравнении с 1 ноября 2022 года.Выявлено 6385 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
11:05 02.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1320 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 6385 новых случаев COVID-19, умерли 68 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 68 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1320 человек, на 11,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение - в 41 регионе, ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.
"Выздоровел за сутки 10 241 человек, или на 10% больше в сравнении с 1 ноября 2022 года.
Выявлено 6385 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 68 человек", - говорится в сообщении.
Красивые и смертельно опасные - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
08:00Наука
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