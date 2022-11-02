https://ria.ru/20221102/jgermeister-1828703806.html
Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию
Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию
Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:02
2022-11-02T16:02
2022-11-02T16:30
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной продукции, следует из письма дистрибьютора, с которым ознакомилось РИА Новости."В настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в Россию продукции бренда Jägermeister. Также, ввиду приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister мы будем осуществлять исходя из ее фактического наличия", - говорится в письме от 1 ноября.В письме также отмечается, что "Руст" предпринимает все возможные меры для восстановления полноценных поставок данной продукции, а также для возобновления маркетинговых программ.О том, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, ранее в среду заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.Про этом директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что запасов Jagermeister на данный момент достаточно. "На данный момент в наличии у нас есть достаточные товарные запасы этой продукции", - заявил он.
https://ria.ru/20220916/alkogol-1817448661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Санкции в отношении России
16:02 02.11.2022 (обновлено: 16:30 02.11.2022)
Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию
Дистрибьютор Jägermeister "Руст" уведомил партнеров о приостановке поставок в Россию
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной продукции, следует из письма дистрибьютора, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в Россию продукции бренда Jägermeister. Также, ввиду приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister мы будем осуществлять исходя из ее фактического наличия", - говорится в письме от 1 ноября.
В письме также отмечается, что "Руст" предпринимает все возможные меры для восстановления полноценных поставок данной продукции, а также для возобновления маркетинговых программ.
О том, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, ранее в среду заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
Про этом директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что запасов Jagermeister на данный момент достаточно. "На данный момент в наличии у нас есть достаточные товарные запасы этой продукции", - заявил он.