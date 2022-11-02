https://ria.ru/20221102/jgermeister-1828703806.html

Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию

Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию - РИА Новости, 02.11.2022

Дистрибьютор Jägermeister подтвердил приостановку поставок в Россию

Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:30

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор крепкого ликера Jägermeister ГК "Руст" проинформировал своих партнеров о том, что производитель приостановил поставки в Россию данной продукции, следует из письма дистрибьютора, с которым ознакомилось РИА Новости."В настоящее время компания Mast Jägermeister SE приостановила поставки в Россию продукции бренда Jägermeister. Также, ввиду приостановки поставок производителем, отгрузки продукции Jägermeister мы будем осуществлять исходя из ее фактического наличия", - говорится в письме от 1 ноября.В письме также отмечается, что "Руст" предпринимает все возможные меры для восстановления полноценных поставок данной продукции, а также для возобновления маркетинговых программ.О том, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, ранее в среду заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.Про этом директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков сообщил РИА Новости, что запасов Jagermeister на данный момент достаточно. "На данный момент в наличии у нас есть достаточные товарные запасы этой продукции", - заявил он.

https://ria.ru/20220916/alkogol-1817448661.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции в отношении россии